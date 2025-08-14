Netflix arrasa con la serie brasilera de 10 capítulos más subida de tono

10 capítulos le bastaron a esta serie para convertirse en una de las más subidas de tono de todo el catálogo de series y películas de Netflix, con un relato cargado de escenas repleto de sensualidad. Los suscriptores no solo se quedan con ese detalle que ha llevado los límites al máximo, sino que también han valorado que hablan de un relato corto, dramático y sumamente intenso.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2019, y su llegada al catálogo de series y películas de Netflix confirmó su éxito, para ser desde entonces una de las ofertas brasileras más subidas de tono de la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la serie Jugar con fuego
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix de esta serie subida de tono con 10 capítulos, Jugar con fuego centraba su historia en: "Tres mujeres adineradas, madre e hija incluidas, caen rendidas ante los encantos de un seductor incansable en el Eje Cafetero de Colombia".
Las escenas subidas de tono y repletas de erotismo, hacen de esta serie dramática una oferta única de Netflix.
Reparto de Jugar con fuego, la serie de Netflix
- Jason Day como Fabrizio Ramírez
- Margarita Rosa de Francisco como Martina Gaiani de Jaramillo
- Carlos Ponce como Jorge Jaramillo
- Gaby Espino como Camila Peláez de Miller
- Laura Perico como Andrea Jaramillo Gaiani
- Alejandro Aguilar como Gildardo
- Tony Plana como Peter Miller
Dónde ver la serie Jugar con fuego, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Jugar con fuego se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Jugar con fuego se puede ver en Netflix.
- España: la serie Jugar con fuego se puede ver en Netflix.