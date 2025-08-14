Netflix arrasa con la serie brasilera de 10 capítulos más subida de tono

Netflix arrasa con la serie brasilera de 10 capítulos más subida de tono

Netflix se ha encargado de tener un catálogo de series y películas para todos los gustos. Una serie ha logrado llevar los límites a otro nivel con una de las historias más subidas de tono que nos podemos encontrar en la plataforma, y es que apenas cuenta con 10 capítulos: Jugar con fuego.

Las series y películas de producción brasilera se caracterizan por ser dramas con giros inesperados todo el tiempo, y esto se ve reflejado en todas las ofertas del catálogo disponible en Netflix. Esta serie es una de las historias proveniente del país latinoamericano más buscadas del género en la plataforma, y es que además de su relato, llama la atención por los pocos capítulos que tiene.

netflix-jugar-con-fuego.jpg
La serie viene escalando dentro de Netflix y para muchos es la más subida de tono

La serie viene escalando dentro de Netflix y para muchos es la más subida de tono

Estamos hablando de una historia que se encuentra bajada justamente en otra serie, puntualmente Amores Roubados del 2014. Su llegada al catálogo de series y películas de Netflix no fue el más resonante ni esperado por los suscriptores, pero con el paso del tiempo comenzó a sumar reproducciones gracias a su relato dramático, y destacado por ser subido de tono.

10 capítulos le bastaron a esta serie para convertirse en una de las más subidas de tono de todo el catálogo de series y películas de Netflix, con un relato cargado de escenas repleto de sensualidad. Los suscriptores no solo se quedan con ese detalle que ha llevado los límites al máximo, sino que también han valorado que hablan de un relato corto, dramático y sumamente intenso.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el 2019, y su llegada al catálogo de series y películas de Netflix confirmó su éxito, para ser desde entonces una de las ofertas brasileras más subidas de tono de la plataforma de streaming.

Embed - Telemundo Presents "Jugar con Fuego" Starring Gaby Espino, Carlos Ponce and More

Netflix: de qué trata la serie Jugar con fuego

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix de esta serie subida de tono con 10 capítulos, Jugar con fuego centraba su historia en: "Tres mujeres adineradas, madre e hija incluidas, caen rendidas ante los encantos de un seductor incansable en el Eje Cafetero de Colombia".

Las escenas subidas de tono y repletas de erotismo, hacen de esta serie dramática una oferta única de Netflix.

jugar con fuego 3.jpg

Reparto de Jugar con fuego, la serie de Netflix

  • Jason Day como Fabrizio Ramírez
  • Margarita Rosa de Francisco como Martina Gaiani de Jaramillo
  • Carlos Ponce como Jorge Jaramillo
  • Gaby Espino como Camila Peláez de Miller
  • Laura Perico como Andrea Jaramillo Gaiani
  • Alejandro Aguilar como Gildardo
  • Tony Plana como Peter Miller

Dónde ver la serie Jugar con fuego, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Jugar con fuego se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Jugar con fuego se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Jugar con fuego se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar