 Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es el mejor drama turco de todo el 2025

La serie llega con un relato que se compone de únicamente 8 capítulos, los cuales pueden rondar entre los 34 y 52 minutos de duración, siendo una oferta turca de las más cortas en el catálogo de Netflix. Cada vez se destacan más esas series y películas con el detalle de ser cortas, ya que implica que la oferta será más intensa y sin relleno.
Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, y desde entonces es uno de los mejores dramas turcos de la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la serie Enciclopedia de Estambul
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie turca nueva y con 8 capítulos, Enciclopedia en Estambul centra su historia en: "Una joven estudiante se muda a Estambul con una amiga distanciada de la familia, intercambiando su humilde pueblo por una ciudad que pone a prueba su identidad… y sus convicciones".
8 capítulos bastaron para que esta serie sea de los dramas turcos más vistos de todo Netflix.
La serie es corta, intensa y muy atractiva, imperdible en Netflix
Reparto de Enciclopedia de Estambul, serie de Netflix
- Canan Ergüder como Nesri
- Helin Kandemir como Zehra
- Kaan Miraç Sezen como Harun
- Tolga Tekin como Serdar
- Nezaket Erden como Emel
- Grégory Montel como Louis
- Müjde Ar como Anne
Dónde ver la serie Enciclopedia de Estambul, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Enciclopedia de Estambul se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Istanbul encyclopedia se puede ver en Netflix.
- España: la serie Enciclopedia de Estambul se puede ver en Netflix.