 Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es el mejor drama turco de todo el 2025

La serie llega con un relato que se compone de únicamente 8 capítulos, los cuales pueden rondar entre los 34 y 52 minutos de duración, siendo una oferta turca de las más cortas en el catálogo de Netflix. Cada vez se destacan más esas series y películas con el detalle de ser cortas, ya que implica que la oferta será más intensa y sin relleno.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, y desde entonces es uno de los mejores dramas turcos de la plataforma de streaming.

Embed - ENCICLOPEDIA DE ESTAMBUL | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 17 Abril/25 - NETFLIX

Netflix: de qué trata la serie Enciclopedia de Estambul

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie turca nueva y con 8 capítulos, Enciclopedia en Estambul centra su historia en: "Una joven estudiante se muda a Estambul con una amiga distanciada de la familia, intercambiando su humilde pueblo por una ciudad que pone a prueba su identidad… y sus convicciones".

8 capítulos bastaron para que esta serie sea de los dramas turcos más vistos de todo Netflix.

netflix-enciclopedia-de-estambul2.jpg La serie es corta, intensa y muy atractiva, imperdible en Netflix

Reparto de Enciclopedia de Estambul, serie de Netflix

Canan Ergüder como Nesri

Helin Kandemir como Zehra

Kaan Miraç Sezen como Harun

Tolga Tekin como Serdar

Nezaket Erden como Emel

Grégory Montel como Louis

Müjde Ar como Anne

Dónde ver la serie Enciclopedia de Estambul, según la zona geográfica