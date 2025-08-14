 Está en Netflix

 Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es el mejor drama turco de todo el 2025

Netflix renueva a diario su catálogo de series y películas con ofertas irresistibles. Los suscriptores han caído rendidos ante un drama de origen turco que, en tan solo 8 capítulos, los convenció de que esta serie es uno de los mejores relatos llegados durante este 2025: Enciclopedia de Estambul.

Nadie puede negar que todas aquellas series y películas de producción turca del género dramático, son ofertas tops, no solo dentro del catálogo de Netflix, sino incluso todas aquellas que no llegan. Esta serie es una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming para renovarse durante el 2025, y en cuestión de días, su historia pasó a ser de las más vistas entre todos los dramas.

enciclopedia en estambul 1
Esta serie va camino a ser el mejor drama turco de Netflix este año

Estamos hablando de una serie que trae consigo un relato sin comparación alguna, donde no solo es un drama que te conquista desde el primer minuto, sino que también es un relato de los más emotivos llegados en el 2025. Su presencia en el catálogo de series y películas no pasó inadvertido entre los suscriptores de Netflix, y es que incluso la crítica especializada ya la tildó como una de las más prometedoras.

La serie llega con un relato que se compone de únicamente 8 capítulos, los cuales pueden rondar entre los 34 y 52 minutos de duración, siendo una oferta turca de las más cortas en el catálogo de Netflix. Cada vez se destacan más esas series y películas con el detalle de ser cortas, ya que implica que la oferta será más intensa y sin relleno.

Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2025, y desde entonces es uno de los mejores dramas turcos de la plataforma de streaming.

Netflix: de qué trata la serie Enciclopedia de Estambul

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie turca nueva y con 8 capítulos, Enciclopedia en Estambul centra su historia en: "Una joven estudiante se muda a Estambul con una amiga distanciada de la familia, intercambiando su humilde pueblo por una ciudad que pone a prueba su identidad… y sus convicciones".

8 capítulos bastaron para que esta serie sea de los dramas turcos más vistos de todo Netflix.

netflix-enciclopedia-de-estambul2.jpg
La serie es corta, intensa y muy atractiva, imperdible en Netflix

Reparto de Enciclopedia de Estambul, serie de Netflix

  • Canan Ergüder como Nesri
  • Helin Kandemir como Zehra
  • Kaan Miraç Sezen como Harun
  • Tolga Tekin como Serdar
  • Nezaket Erden como Emel
  • Grégory Montel como Louis
  • Müjde Ar como Anne

Dónde ver la serie Enciclopedia de Estambul, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Enciclopedia de Estambul se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Istanbul encyclopedia se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Enciclopedia de Estambul se puede ver en Netflix.

