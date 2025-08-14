La serie En el barro es un spin-off de El marginal. 

La serie En el barro es un spin-off de El marginal. 

La plataforma de Netflix está arrasando en el mundo del streaming a nivel mundial gracias al estreno de nuevas series y películas que llaman la atención de los suscriptores y los mantienen cautivos en la pantalla. Este jueves 14 de agosto, llegó una producción argentina que todos estaban esperando.

Se trata de la serie En el barro, un spin-off de El marginal creado por Sebastián Ortega y dirigido por Alejandro Ciancio. La nueva incorporación de Netflix promete arrasar en esta segunda mitad del año con mucha acción y crímenes a lo largo de 8 capítulos.

La serie centra su trama en el universo carcelario femenino de La Quebrada. "Buenas actuaciones, una narración efectiva aunque bastante previsible y un clima carcelario por lo general logrado ayudan a que 'En el barro' tenga cierto ritmo y una estructura que soporte las muchas microtramas que se pisan entre sí", sentenció la crítica de Micropsia cine.

En el barro

Netflix: de qué trata la serie En el barro

La serie En el barro centra su trama en cinco mujeres reclusas que crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas.

Netflix: tráiler de la película En el barro

Embed - En el barro | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de En el barro, serie de Netflix

  • Ana Garibaldi
  • Valentina Zenere
  • Ana Rujas
  • Rita Cortese
  • Lorena Vega
  • Carolina Ramírez
  • Gerardo Romano
  • Cecilia Rossetto
  • Juana Molina
  • Erika de Sautu Riestra
  • Silvina Sabater
  • Camila Peralta
  • Juan Gil Navarro
  • Justina Bustos
  • Payuca
  • Tatu Glikman
  • María Becerra

De este proyecto televisivo fue parte Alejandra "Locomotora" Oliveras, la boxeadora argentina que falleció tras sufrir un ACV isquémico.

En el barro_20250812_171132_0000

Dónde ver la serie En el barro, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie En el barro se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie En el barro (In the Mud) se puede ver en Netflix.
  • España: la serie En el barro se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar