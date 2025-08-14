Se trata de la serie En el barro, un spin-off de El marginal creado por Sebastián Ortega y dirigido por Alejandro Ciancio. La nueva incorporación de Netflix promete arrasar en esta segunda mitad del año con mucha acción y crímenes a lo largo de 8 capítulos.

La serie centra su trama en el universo carcelario femenino de La Quebrada. "Buenas actuaciones, una narración efectiva aunque bastante previsible y un clima carcelario por lo general logrado ayudan a que 'En el barro' tenga cierto ritmo y una estructura que soporte las muchas microtramas que se pisan entre sí", sentenció la crítica de Micropsia cine.