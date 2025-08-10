el juego de la fortuna (1)
Netflix: de qué trata la película El juego de la fortuna
El juego de la fortuna está basada en hechos reales. La película cuenta cómo en 2001 el mánager deportivo del equipo de béisbol Oakland Athletics, Billy Beane, se hizo famoso al conseguir grandes éxitos por medio del método "Moneyball", que consistía en planificar y construir un equipo competitivo con muchos menos recursos económicos que la mayoría de los equipos de las Grandes Ligas empleando métidos estadísticos.
Billy Beane (Brad Pitt) es el gerente general del equipo de béisbol Atléticos de Oakland, que acaba de perder otra temporada más. Decidido a relanzar el equipo, y con la ayuda del joven economista Peter Brand (Jonah Hill), utilizará las estadísticas de éste para fichar a los jugadores que cree más oportunos. Un método que no es compartido por sus compañeros, ni por el entrenador del equipo Art Howe (Philip Seymour Hoffman).
Netflix: tráiler de la película El juego de la fortuna
Embed - El Juego de la Fortuna - trailer subtitulado
Reparto de El juego de la fortuna, película de Netflix
- Brad Pitt como Billy Beane
- Jonah Hill como Peter Brand
- Phillip Seymour Hoffman como Art Howe
- Robin Wright como Sharon
- Chris Pratt como Scott Hatteberg
- Stephen Bishop como David Justice
- Reed Diamond como Mark Shapiro
- Brent Jennings como Ron Washington
- Ken Mediock como Grady Fuson
- Tammy Blanchard como Elizabeth Hatteberg
- Jack McGee como John Poloni
- Glenn Morshower como Ron Hopkins
el juego de la fortuna (2)
Dónde ver la película El juego de la fortuna, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El juego de la fortuna se puede ver en Netflix y HBO Max.
- Estados Unidos: la película El juego de la fortuna se puede ver en Amc y alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película El juego de la fortuna se puede ver en Tivify.