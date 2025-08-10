Chris Pratt protagoniza en Netflix la película El juego de la fortuna. Foto: Getty Images.

Chris Pratt protagoniza en Netflix la película El juego de la fortuna. Foto: Getty Images.

Netflix cuenta con un apartado denominado Colección de Netflix de los Oscar, en el que se pueden encontrar muchas series y películas que han recibido nominaciones o galardones en los Premios Oscar. Brad Pitt, Chris Pratt y Jonah Hill son los protagonistas de un largometraje que está entre los mejores dramas del mundo.

Se trata de la película El juego de la fortuna, basado en una historia real tan inspiradora como conmovedora. La producción disponible en Netflix estrenó en 2011 bajo la dirección de Bennett Miller y recibió 6 nominaciones a los Premios Oscar y 3 a los Globos de Oro, incluidas a Mejor película y Mejor actor principal.

El juego de la fortuna es un drama de 2 horas 13 minutos que "puede ser considerado como la mejor película de béisbol de la historia, es esa clase de grandes películas que superan lo local de su planteo", sentenció Leonardo D'Espósito de Revista Noticias.

el juego de la fortuna (1)

Netflix: de qué trata la película El juego de la fortuna

El juego de la fortuna está basada en hechos reales. La película cuenta cómo en 2001 el mánager deportivo del equipo de béisbol Oakland Athletics, Billy Beane, se hizo famoso al conseguir grandes éxitos por medio del método "Moneyball", que consistía en planificar y construir un equipo competitivo con muchos menos recursos económicos que la mayoría de los equipos de las Grandes Ligas empleando métidos estadísticos.

el juego de la fortuna

Billy Beane (Brad Pitt) es el gerente general del equipo de béisbol Atléticos de Oakland, que acaba de perder otra temporada más. Decidido a relanzar el equipo, y con la ayuda del joven economista Peter Brand (Jonah Hill), utilizará las estadísticas de éste para fichar a los jugadores que cree más oportunos. Un método que no es compartido por sus compañeros, ni por el entrenador del equipo Art Howe (Philip Seymour Hoffman).

Netflix: tráiler de la película El juego de la fortuna

Embed - El Juego de la Fortuna - trailer subtitulado

Reparto de El juego de la fortuna, película de Netflix

  • Brad Pitt como Billy Beane
  • Jonah Hill como Peter Brand
  • Phillip Seymour Hoffman como Art Howe
  • Robin Wright como Sharon
  • Chris Pratt como Scott Hatteberg
  • Stephen Bishop como David Justice
  • Reed Diamond como Mark Shapiro
  • Brent Jennings como Ron Washington
  • Ken Mediock como Grady Fuson
  • Tammy Blanchard como Elizabeth Hatteberg
  • Jack McGee como John Poloni
  • Glenn Morshower como Ron Hopkins
el juego de la fortuna (2)

Dónde ver la película El juego de la fortuna, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El juego de la fortuna se puede ver en Netflix y HBO Max.
  • Estados Unidos: la película El juego de la fortuna se puede ver en Amc y alquilar en Amazon y Apple TV.
  • España: la película El juego de la fortuna se puede ver en Tivify.

Temas relacionados:

Te puede interesar