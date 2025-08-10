el juego de la fortuna (1)

Netflix: de qué trata la película El juego de la fortuna

El juego de la fortuna está basada en hechos reales. La película cuenta cómo en 2001 el mánager deportivo del equipo de béisbol Oakland Athletics, Billy Beane, se hizo famoso al conseguir grandes éxitos por medio del método "Moneyball", que consistía en planificar y construir un equipo competitivo con muchos menos recursos económicos que la mayoría de los equipos de las Grandes Ligas empleando métidos estadísticos.

Billy Beane (Brad Pitt) es el gerente general del equipo de béisbol Atléticos de Oakland, que acaba de perder otra temporada más. Decidido a relanzar el equipo, y con la ayuda del joven economista Peter Brand (Jonah Hill), utilizará las estadísticas de éste para fichar a los jugadores que cree más oportunos. Un método que no es compartido por sus compañeros, ni por el entrenador del equipo Art Howe (Philip Seymour Hoffman).

Netflix: tráiler de la película El juego de la fortuna

Embed - El Juego de la Fortuna - trailer subtitulado

Reparto de El juego de la fortuna, película de Netflix

Brad Pitt como Billy Beane

Jonah Hill como Peter Brand

Phillip Seymour Hoffman como Art Howe

Robin Wright como Sharon

Chris Pratt como Scott Hatteberg

Stephen Bishop como David Justice

Reed Diamond como Mark Shapiro

Brent Jennings como Ron Washington

Ken Mediock como Grady Fuson

Tammy Blanchard como Elizabeth Hatteberg

Jack McGee como John Poloni

Glenn Morshower como Ron Hopkins

