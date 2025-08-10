Evita salir durante un alerta

Luego de varios días más tranquilos, el Servicio Meteorologico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias a varias provincias, pero solo una de ellas se verá afectada por tres días seguidos. A continuacion te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por fuertes lluvias

El Servicio Meteorologico Nacional emitió un alerta por fuertes lluvias a la provincia de Neuqeun durante tres días seguidos. El área será afectada por vientos del sector Oeste con velocidades entre 45 y 60 km/h, y ráfagas que podrán superar los 90 km/h pudiendo ser superados de manera puntual.

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo. Este será el nivel de alerta más común y es de esperar que surja en más del 90 % de las alertas emitidas. Es importante tener en cuenta que, el caso de un alerta de color amarillo no implica que no puedan registrarse eventos cuya intensidad sea severa, especialmente cuando se trata de eventos de tormenta.

Recomendaciones de protección

El SMN emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias, por esta razón comparten las distintas medidas que se deben tomar para nuestra protección

  • Evitá actividades al aire libre.
  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
  • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

