En el terreno de Gil Pereg sólo queda mugre y silencio a seis años del doble crimen

El predio en el que vivía fue lo primero que despertó las alarmas en los investigadores, ya que no podían creer cómo una persona podía estar en esas condiciones. Era un inmenso terreno en el que prácticamente no había nada. Sólo unas canchas de pádel que jamás se usaron.

Predio Gil Pereg Guaymallén El tenebroso lugar en el que vivía Gil Pereg está ubicado frente al cementerio de Guaymallén. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Tenía más de 20 gatos y algunos perros sin la menor condición de higiene necesaria. Estaba rodeado de mugre, basura, packs de alimentos para sus mascotas y suplementos como proteínas en polvo para él. Armas de fuego, miras telescópicas, un bolso lleno de dólares y otros elementos de menos valor.

Días después Gil Pereg quedó detenido y encontraron a su madre Phirya Saroussy y a su tía Lily Pereg enterradas en el fondo, en otra construcción sin terminar. Su madre había muerto por estrangulamiento, mientras que su tía fue ejecutada de un disparo.

Predio Gil Pereg Guaymallén El inmenso terreno que perteneció a Gil Pereg se mantiene desolado y con el recuerdo del doble crimen. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Así está hoy el terreno de Gil Pereg

Muchos mitos giran en torno al tenebroso predio, que se mantiene en completa oscuridad durante las noches, ya que desde que Gil Pereg fue detenido y el lugar dejó de ser custodiado por la Policía, delincuentes robaron los más de 50 postes y reflectores que había.

Hubo varios intentos de usurpación, pero el más fuerte fue en julio del año pasado, justo después de la muerte del israelí de 43 años. Varias familias se habían instalado y los vecinos denunciaron lo que pasaba.

Predio Gil Pereg Guaymallén Juguetes, ropa y otros elementos, además de basura, que quedó en el predio de Gil Pereg tras haber sido usurpado. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Transcurrieron varias horas de tensión hasta que la Policía desalojó a todas las personas. Esto provocó la reacción de la familia de Gil Pereg, cuyos miembros buscaron desde Israel evitar que el lugar fuera ocupado de forma ilegal.

Actualmente, los vecinos aseguraron que está todo tranquilo, aunque también detallaron que delincuentes ya robaron todo lo que había quedado en el interior del predio. Postes, luminarias, caños y demás elementos. El lugar quedó vacío.

Predio Gil Pereg Guaymallén Al fondo del terreno, en una construcción sin terminar, Gil Pereg había enterrado a su madre y a su tía luego de asesinarlas. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Otros vecinos indicaron que suele meterse gente para drogarse, o incluso para esconderse luego de cometer algún robo, pero en general no hay nadie y no pasa nada.

Además, todos coinciden en el deseo que ese inmenso predio sea vendido u ocupado por la Municipalidad de Guaymallén, para más seguridad, además de movimiento y más vida en la zona.

Qué pasará con el predio donde vivió Gil Pereg

El lugar está abandonado por completo y no queda nada de valor. Sólo algunas paredes, tierra y yuyos. Está ubicado en una zona poco comercial, pero siempre viene bien un emprendimiento inmobiliario para levantar y reactivar cualquier lugar.

Predio Gil Pereg Guaymallén Gil Pereg siempre aseguró que fue estafado y por eso no pudo terminar las canchas de pádel y fútbol. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

De todas formas, el predio tiene deudas y un embargo por honorarios de un juicio por daños y perjuicios que Gil Pereg perdió cuando vivía, y que los beneficiarios todavía esperan cobrar.

Sumado a esto, los familiares de Gil Pereg pretenden venderlo entre 50.000 y 60.000 dólares, pero hasta donde se sabe no hubo ningún interesado ni tampoco oferta que alcance sus pretensiones.

Predio Gil Pereg Guaymallén Sólo quedan algunas paredes levantadas, tierra y yuyos en el predio en el que Gil Pereg vivió y asesinó a su madre y a su tía. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Con tantas idas y vueltas, y por tratarse de un tema que ellos quieren dejar atrás, surgió la posibilidad de cederlo de alguna forma al municipio de Guaymallén, pero no hay avances al respecto.

Predio Gil Pereg Guaymallén La madre y la tía de Gil Pereg fueron encontradas enterradas en el fondo de la propiedad del israelí. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Por su parte, el municipio confirmó que no trabaja en ningún tipo de acuerdo para quedarse con ese terreno, por lo que está lejos de resolverse el problema que arrastran los familiares de quien fue conocido en Mendoza como el hombre gato, ya que maullaba en las audiencias y aseguraba que era un felino.

El recuerdo de Gil Pereg que no se va

Quienes viven cerca del terreno que poseía el israelí que mató a su madre y a su tía en enero del 2019 tienen todo tipo de anécdotas sobre él.

gil pered madre y tia Phyria Saroussy y Lily Pereg.png Phirya Saroussy y Lily Pereg fueron asesinadas y enterradas en el predio en el que vivía Gil Pereg en Guaymallén.

Una mujer que tiene un comercio a pocos metros sostuvo que siempre iba a comprar jabón blanco: "No sé para qué porque no se bañaba nunca, pero siempre venía a comprar nada más que eso".

A pesar de su rareza, aseguró que Gil Pereg siempre fue muy correcto y nunca tuvo problemas con él. Los demás vecinos tampoco. Además, cuando salía "caminaba por el medio de la calle, así que nadie se lo cruzaba directamente".

gil pereg posando fosa1 En medio de la búsqueda de su madre y su tía en enero de 2019, Gil Pereg posó para una foto a pocos metros de donde las había enterrado.

Otro vecino recordó que mientras Gil Pereg vivía allí el predio estaba completamente iluminado, pero desde que fue detenido se robaron todo. También detalló que tuvo problemas con un vecino del fondo, colindante al lugar donde mató y enterró a Phirya Sarousy y Lily Pereg.

El problema fue mucho antes del doble crimen. Gil Pereg quería hacer derribar una medianera y poner un portón hacia una calle que terminaba en ese lugar, pero los vecinos de al lado no querían, por lo que hicieron su propia medianera.

Predio Gil Pereg Guaymallén Ese fue el lugar en el cual Gil Pereg fue fotografiado a metros de donde había enterrado a su madre y a su tía en enero de 2019. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El hombre también recordó: "Un día unos chicos tiraron piedras para el predio, y Gil Pereg salió enojado. Agarró de la remera a un nene de 8 años, lo levantó y con un palo lo golpeó en sus piernas". Dijo que hubo problemas por ese episodio, pero todos sabían que tenía armas de fuego y le tenían algo de miedo.

El antes y el hoy en fotos

Entre bolsas, materia fecal y orina de gatos por todos lados, basura, pornografía, elementos de armas de fuego, botellas vacías, restos de comida: era la manera en la que vivía Gil Pereg en su predio de calle Julio A. Roca 6.079, de Guaymallén.

Gil Pereg predio Rodeado de basura y mugre, así vivía Gil Pereg.

Gil Pereg predio 2 Los gatos defecaban y orinaban en el mismo lugar en que Gil Pereg vivía y dormía.

Ese mismo lugar hoy está sin techo y sin nada de lo que antes había allí.

Predio Gil Pereg Guaymallén Hoy no queda nada de ese lugar en el que habitaba Gil Pereg. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Predio Gil Pereg Guaymallén Los familiares de Gil Pereg buscan vender la propiedad en 50.000 o 60.000 dólares. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

En una construcción que estaba adelante del predio, pegado al portón de ingreso, Gil Pereg también tenía todo tipo de cosas como caniles nuevos, medicamentos para animales, bolsas, cajas, cartones y más basura. Todo como suele encontrarse en la casa de un acumulador.

Gil Pereg predio 3 Gil Pereg acumulaba diferentes elementos en otro lugar cerrado que estaba al lado del portón de ingreso.

Predio Gil Pereg Guaymallén Hoy ese mismo sector no tiene nada de lo que había, además de estar sin techo para que no sea aprovechado por usurpadores. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Ya pasó un año de la muerte de Gil Pereg y, por el momento, no hay interesados en comprar el terreno en el cual estranguló a su madre, le disparó a su tía, y las enterró.