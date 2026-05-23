Si ves un cascarudo o escarabajo merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué es bueno

Para muchas culturas, los insectos representan mensajes simbólicos, libertad y conexión con la naturaleza. En el feng shui, la antigua filosofía china que busca armonizar los espacios, su presencia puede tener un significado especial. Si últimamente viste uno cerca de tu casa, podría no ser casualidad, ya que tanto para esta disciplina como para muchas tradiciones populares, el cascarudo representa:

Es un símbolo universal de transformación, renacimiento y protección.

En el antiguo Egipto, era un símbolo sagrado de la creación y la resurrección, asociado con el dios sol Ra.

Se lo relaciona con la idea de que la vida puede surgir de la muerte.

Representa a quienes poseen una gran capacidad de adaptación.

cascarudo, insecto (2) El cascarudo o escarabajo está profundamente arraigado en el antiguo Egipto y trae buena suerte. Fuente EcoRegistros

Su presencia indica una etapa de cambio o evolución personal.

Ver un cascarudo indica que el verdadero cambio comienza en el interior.

indica que el verdadero cambio comienza en el interior. Enseña perseverancia.

Ver uno habla de conexión con nuestras raíces y emociones profundas.

Simboliza el final de una etapa y el comienzo de otra.

Qué significa que un cascarudo ronde por tu casa

Cuando un cascarudo elige visitar tu casa, en épocas de frío o intensas lluvias, las casas son un refugio para ellos porque tienen un clima más estable. Muchos cascarudos se orientan utilizando la luz, así que naturalmente son atraídos hacia las casas por zonas donde se filtra esa iluminación artificial.

En tu hogar hay fuentes de alimento como maderas viejas o húmedas e incluso si tenés plantas, los aromas de la tierra, las flores o los frutos maduros son un imán para estos insectos.