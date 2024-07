Usurparon el predio de Guaymallén donde vivía el doble homicida Nicolás Gil Pereg

gil perg predio guaymallen usurpacion 2.jpg La Policía se instaló en el lugar en la noche del jueves para negociar con los usurpadores que se niegan a desalojar en lugar.

Durante la mañana de este viernes se intensificó la presencia policial en el lugar, a medida que se acercaban familiares de las personas que habían quedado en el interior. En el siguiente video se ve la llegada de tres hombres con un niño. Aseguraron que no van a abandonar el sitio.

Embed

Luego, dos mujeres intentaron ingresar por la parte de atrás del predio, por calle Neuquén, pero fueron detectadas por la Policía y quedaron detenidas.

gil pereg predio guaymallen usurpacion 4.jpg Las dos mujeres fueron atrapadas por la Policía cuando intentaron ingresar al predio de Gil Pereg. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Santiago, uno de los que ingresó al predio con su familia, explicó que salió en la noche del jueves para buscar comida y cuando regresó no lo dejaron entrar. "No nos dejaron entrar mantas ni comida desde anoche. Además, nos cortaron la luz".

Dijo que son 15 familias que usurparon porque estaban en situación de calle y al saber que el lugar estaba deshabitado se instalaron allí.

gil pereg.jpg Gil Pereg en su predio de calle Roca 6079, frente al cementerio de Guaymallén, cuando todavía no sabían qué había pasado con su madre y su tía.

Las mujeres que quedaron dentro del predio de Gil Pereg

En el interior quedaron cinco mujeres que aseguraron que están allí hace 6 meses.

"No nos dejan movernos de acá, estamos sin comida desde ayer a la tarde. Nos cortaron la libertad de todo, no tienen orden de nada para sacarnos y no tenemos dónde vivir", explicó Verónica.

"Con la muerte de Gil Pereg pensamos que ahora iba a estar más tranquilo todo. Vino la Policía y los dejamos entrar para que vieran que estaba todo tranquilo. No queremos que nos regalen nada, queremos que nos den un lugar y pagarlo", dijo la mujer.

►TE PUEDE INTERESAR: El adelanto de la necropsia a Gil Pereg descartó lesiones y reveló que tenía el corazón inflamado

gil pereg predio guaymallen usurpacion.jpg Las mujeres aseguraron que están allí hace 6 meses y no van a dejar el lugar porque no tienen dónde ir.

"Antes yo alquilaba, trabajo en seguridad privada, pero no me alcanza más el sueldo para alquilar. No voy a dejar el terreno, no tengo dónde irme", aseguró la entrevistada desde el portón de ingreso del predio en el que vivía el israelí y donde mató y enterró a su madre y a su tía en enero del 2019.

nicolas gil pereg 3.jpg Gil Pereg dejó que le sacaran fotos en la zona donde había enterrado a su madre y a su tía en enero del 2019, en el interior del predio en el que vivía.

Indicaron que durante la noche hubo un operativo en conjunto con la Policía, personal del municipio y del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) quienes negociaron con ellos para sacar a los chicos de allí y llevarlos a casas de familiares para estar resguardados.

Por su parte, la Policía indicó que estas familias se instalaron en el lote hace 4 días, tras la muerte de su dueño Gil Pereg, y comenzaron con la limpieza del lugar para acondicionarlo e instalarse allí. Negaron que esas personas estuviesen allí hace 6 meses.