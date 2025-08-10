La numerología establece que el 10 es una cifra mágica. Esto se debe a que, por un lado, cuenta con la energía del 1, la cual representa el liderazgo, la iniciativa, los nuevos comienzos y la fuerza de poner las cosas en marcha. Por el otro lado, se encuentran las vibras del cero, un número de potencial ilimitado que amplía la energía (en este caso) del 1.

En consecuencia, esta disciplina establece que cada uno de los signos del zodiaco que utilice sus números de la suerte durante esta jornada, estará movilizado por las vibras mencionadas anteriormente, al mismo tiempo que podrán atraer prosperidad, buena suerte y abundancia.