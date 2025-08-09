Se trata de la serie Franklin, un drama emotivo y emocionante que tiene crímenes, suspenso y acción. La misma cuenta con solo 6 capítulos y, para la crítica especializada, "el primer episodio de 'Franklin' es irritantemente desigual en la forma en que reparte los detalles de la historia, y luego se toma su tiempo para hacer avanzar su trama", según Joel Keller de Decider.

netflix-franklin.jpg

Netflix: de qué trata la serie Franklin

La serie Franklin, disponible en Netflix, centra su trama en un falsificador que no tiene otra opción que obedecer a un violento y despiadado criminal. Este padre soltero, experto en lo que hace, tiene que ponerse a trabajar con quien era su amante y crear un billete de 100 dólares para salvar a su hija de la muerte.