La plataforma de series y películas de Netflix está arrasando en el mundo del streaming con el estreno de nuevas producciones, que se suman al catálogo diariamente. El 15 de mayo de 2025, llegó una serie libanesa dirigida por Hussein Al Menibawi que está entre las más vistas.
Netflix: una serie de 6 capítulos que te empuja al abismo de lo prohibido y traspasa todos los límites
Es un drama libanés que te lleva al límite. Estrenó hace poco en Netflix y está escondido entre las series y películas del género