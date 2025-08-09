Daniella Rahme protagoniza en Netflix la serie Franklin. Foto: Instagram/daniellarahme.

La plataforma de series y películas de Netflix está arrasando en el mundo del streaming con el estreno de nuevas producciones, que se suman al catálogo diariamente. El 15 de mayo de 2025, llegó una serie libanesa dirigida por Hussein Al Menibawi que está entre las más vistas.

Se trata de la serie Franklin, un drama emotivo y emocionante que tiene crímenes, suspenso y acción. La misma cuenta con solo 6 capítulos y, para la crítica especializada, "el primer episodio de 'Franklin' es irritantemente desigual en la forma en que reparte los detalles de la historia, y luego se toma su tiempo para hacer avanzar su trama", según Joel Keller de Decider.

Netflix: de qué trata la serie Franklin

La serie Franklin, disponible en Netflix, centra su trama en un falsificador que no tiene otra opción que obedecer a un violento y despiadado criminal. Este padre soltero, experto en lo que hace, tiene que ponerse a trabajar con quien era su amante y crear un billete de 100 dólares para salvar a su hija de la muerte.

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta desconocida serie de solo 6 capítulos, Franklin centra su historia en: "Un artista de la falsificación y padre soltero debe trabajar con su ex para crear el billete de cien dólares perfecto..., y así salvar la vida de su hija".

Netflix: tráiler de la serie Franklin

Embed - FRANKLIN | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 15 Mayo/25 - NETFLIX

Reparto de Franklin, serie de Netflix

  • Daniella Rahme
  • Mohamad Al Ahmad
  • Tony Issa
  • Pierre Dagher
  • Youssef Haddad
  • Georges Chalhoub
  • Fayez Kazak
  • Sandybelle Khachab
  • Carla Kishishian
  • Wissam Saliba

Dónde ver la serie Franklin, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Franklin se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Franklin se puede ver en Netflix.
  • España: Misión: la serie Franklin se puede ver en Netflix.

