quiebre

El reparto de esta película fue lo más destacado en el Festival de Sundance y está conformado, además de John Boyega, por Michael Keneth Williams, Nicole Beharie, Selenis Leyva y Connie Britton.

Quiebre tiene una duración de 1 hora 43 minutos y para The Hollywood Reporte, "esta historia emocional y apasionante no impactaría tanto si no contara con la interpretación estelar de John Boyega".

quiebre (1)

Netflix: de qué trata la película Quiebre

La trama de la película Quiebre comienza cuando a un exmarine sin recursos económicos le niegan el apoyo del Departamento de Veteranos y pone en marcha un plan radical para exponer su queja... a cualquier costo.

Basada en hechos reales, esta película sigue la historia de Brian Easley (John Boyega), un exmarine estadounidense que lucha por adaptarse a la vida civil tras su regreso.

quiebre (2)

Desesperado por recuperar los beneficios económicos que le corresponden, se ve envuelto en un incidente inesperado al tomar como rehenes a dos empleadas de un banco. Su única intención es dar a conocer su situación al mundo y obtener la atención que merece.

Esta emocionante cinta explora las complejidades del sistema y muestra el poder de la determinación individual en busca de justicia.

Netflix: tráiler de la película Quiebre

Embed - Quiebre (2022) | Trailer Español Latino

Reparto de Quiebre, la película de Netflix

John Boyega

Michael Kenneth Williams

Nicole Beharie

Selenis Leyva

Connie Britton

Jeffrey Donovan

Robb Derringer

Olivia Washington

Elise Neal

Kate Burton

quiebre (4)

Dónde ver la película Quiebre, según la zona geográfica