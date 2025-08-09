Estamos hablando de la serie Luna Park, creada por Isabella Aguilar y estrenada en 2021. Este drama romántico cuenta con tan solo 6 capítulos y, para Decider, es "es una serie agradable y mayormente ligera que se deleita con sus imágenes y su banda sonora vibrante".

Netflix: de qué trata la serie Luna Park

Con la ciudad de Roma de fondo, sus luces, el brillo de los legendarios años de la ‘dolce vita’ y la magia de Luna Park, la serie arranca con el descubrimiento del vínculo entre dos hermanas separadas al nacer. En una sucesión de intrigas y misterios, las protagonistas intentan descubrir por qué fueron separadas en la infancia y destinadas a vivir dos vidas completamente distintas, desconocedoras del fuerte vínculo que las unía.