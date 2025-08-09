Simona Tabasco protagoniza la serie Luna Park en Netflix. 

Simona Tabasco protagoniza la serie Luna Park en Netflix. 

El catálogo de series y películas de Netflix es tan amplio que, muchas veces, se nos pasan por alto muchas producciones de calidad, quedando así escondidas entre todas las ofertas. Ese es el caso de un drama italiano ambientado en la Roma de los años sesenta, cuando una joven de espíritu libre descubre que pertenece a dos mundos muy diferentes.

Estamos hablando de la serie Luna Park, creada por Isabella Aguilar y estrenada en 2021. Este drama romántico cuenta con tan solo 6 capítulos y, para Decider, es "es una serie agradable y mayormente ligera que se deleita con sus imágenes y su banda sonora vibrante".

luna park

Netflix: de qué trata la serie Luna Park

Con la ciudad de Roma de fondo, sus luces, el brillo de los legendarios años de la ‘dolce vita’ y la magia de Luna Park, la serie arranca con el descubrimiento del vínculo entre dos hermanas separadas al nacer. En una sucesión de intrigas y misterios, las protagonistas intentan descubrir por qué fueron separadas en la infancia y destinadas a vivir dos vidas completamente distintas, desconocedoras del fuerte vínculo que las unía.

luna park (1)

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Luna Park versa: "Dos gemelas fraternas: una creció en el circo; la otra, rodeada de lujo. Cuando sus vidas se cruzan inesperadamente, la lealtad y los lazoas familiares se ponen a prueba.

Netflix: tráiler de la serie Luna Park

Embed - Luna Park (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Luna Park, serie de Netflix

  • Simona Tabasco
  • Alessio Lapice
  • Lia Grieco
  • Edoardo Coen
  • Guglielmo Poggi
  • Giulio Corso
  • Tommaso Ragno
  • Milvia Marigliano
  • Fabrizia Sacchi
  • Mario Sgueglia
  • Paolo Calabresi

Dónde ver la serie Luna Park, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Luna Park se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Luna Park se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Luna Park se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar