El catálogo de series y películas de Netflix es tan amplio que, muchas veces, se nos pasan por alto muchas producciones de calidad, quedando así escondidas entre todas las ofertas. Ese es el caso de un drama italiano ambientado en la Roma de los años sesenta, cuando una joven de espíritu libre descubre que pertenece a dos mundos muy diferentes.
Netflix: la serie italiana de 6 capítulos ideal para desvelarse todo el fin de semana
Es una serie italiana con una historia dramática y emocionante. Está escondida entre las series y películas de Netflix