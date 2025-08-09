Luego de que se estrenará esta recomendable película de Netflix en 2020, su directora Barbara Bialowas fue por más y extendió la historia con dos secuelas más: 365 días: Aquel día, estrenada a nivel mundial en 2022, y 365 días más, que llegó a la pantalla grande el mismo año.
netflix-pelicula-365-dias
La película de Netflix es un derroche de sensualidad.
Netflix: de qué trata la película 365 días
Massimo Torricelli (Michelle Morrone) es un integrante de la mafia siciliana y es el protagonista de esta película. Luego de convertirse en heredero de la mafia, Massimo conoce a Laura Biel (Anna María Sieklucka), una exitosa asesora de ventas. Laura había viajado a la ciudad italiana de Sicilia junto a su novio y unos amigos, y es ahí cuando el capo mafioso quedó flechado con su presencia, por lo que tomó la decisión de encerrarla durante 365 días, con el objetivo de lograr que se enamore de él.
netflix-pelicula-365-dias-streaming
Esta película de Netflix es una de las subidas de tono más vistas.
Reparto de 365 días, película de Netflix
- Anna María Sieklucka (Laura Biel)
- Michele Morrone (Don Massimo Torricelli)
- Bronislaw Wroclawski (Mario)
- Otar Saralidze (Doménico)
- Magdalena Lamparska (Olga)
- Natasza Urbanska (Anna)
Tráiler de 365 días, película de Netflix
Embed - 365 Days / 365 DNI (2020) Official HD Trailer [1080p]
Dónde ver la película 365 días, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película 365 días se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película 365 days se puede ver en Netflix.
- España: la película 365 días se puede ver en Netflix.