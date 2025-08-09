La actriz Anna María Sieklucka interpreta a Laura Biel en la película de Netflix.

La plataforma de Netflix no para de sumar reproducciones con una película subida de tono de éxito mundial. Trata de 365 días, una producción polaca de 2020 que está entre las más vistas y resalta entre todas las series y películas el catálogo.

Con escenas dramáticas y eróticas que elevan la temperatura y no son aptas para ver con menores de edad presente, esta película de Netflix cuenta con una trama imperdible, que no te dejará mover de la pantalla.

El sensual relato lleno de dramatismo, sigue a un hombre con mucho poder en la mafia, que no tiene mejor idea que encerrar por 365 días a una mujer de la que se enamoró, con el propósito de lograr que ella también lo haga durante ese tiempo.

Luego de que se estrenará esta recomendable película de Netflix en 2020, su directora Barbara Bialowas fue por más y extendió la historia con dos secuelas más: 365 días: Aquel día, estrenada a nivel mundial en 2022, y 365 días más, que llegó a la pantalla grande el mismo año.

netflix-pelicula-365-dias
La película de Netflix es un derroche de sensualidad.

Netflix: de qué trata la película 365 días

Massimo Torricelli (Michelle Morrone) es un integrante de la mafia siciliana y es el protagonista de esta película. Luego de convertirse en heredero de la mafia, Massimo conoce a Laura Biel (Anna María Sieklucka), una exitosa asesora de ventas. Laura había viajado a la ciudad italiana de Sicilia junto a su novio y unos amigos, y es ahí cuando el capo mafioso quedó flechado con su presencia, por lo que tomó la decisión de encerrarla durante 365 días, con el objetivo de lograr que se enamore de él.

netflix-pelicula-365-dias-streaming
Esta película de Netflix es una de las subidas de tono más vistas.

Reparto de 365 días, película de Netflix

  • Anna María Sieklucka (Laura Biel)
  • Michele Morrone (Don Massimo Torricelli)
  • Bronislaw Wroclawski (Mario)
  • Otar Saralidze (Doménico)
  • Magdalena Lamparska (Olga)
  • Natasza Urbanska (Anna)

Tráiler de 365 días, película de Netflix

Embed - 365 Days / 365 DNI (2020) Official HD Trailer [1080p]

Dónde ver la película 365 días, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película 365 días se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película 365 days se puede ver en Netflix.
  • España: la película 365 días se puede ver en Netflix.

