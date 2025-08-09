Kate Winslet protagoniza la película Sensatez y sensibilidad. Foto: Getty Images.

Kate Winslet protagoniza la película Sensatez y sensibilidad. Foto: Getty Images.

Netflix tiene una plataforma de series y películas repleta de buenos contenidos, especialmente aquellos que han sido premiados con los mejores galardones del cine, como es el caso de los Premios Oscar y los Globos de Oro, por mencionar solo algunos.

Kate Winslet y Emma Thompson protagonizan un clásico que acaba de llegar Netflix y promete arrasar. Se trata de Sensatez y sentimientos, (Sense and Sensibility por su idioma original). Dirigida por Ang Lee, está basada en la novela homónima de Jane Austen y estrenó en 1995.

Sensatez y sensibilidad es un drama romántico que dura 2 horas 16 minutosd y ha logrado 7 nominaciones a los Premios Oscar, obteniendo el galardón a Mejor guion adaptado (Emma Thomson).

Además, la película que llegó a Netflix el 1 de agosto de 2025, ganó 2 Globos de Oro a Mejor película, Mejor guion y obtuvo 3 BAFTA. "Este arrebatador romance no es sólo muy divertido, sino que demuestra qué poco ha evolucionado la humanidad en asuntos del corazón", expresó Rita Kempley de The Washington Post.

Sensatez y sensibilidad solo tiene críticas positivas. Para Deborah Brown de Empire, es "una película ingeniosa, emotiva y bellamente realizada, que probablemente supere hasta los prejuicios anti-Austen más firmes". Mientras tanto, para Janet Maslin de The New York Times es "una comedia de costumbres chispeante, colorida y totalmente contemporánea".

Netflix: de qué trata la película Sensatez y sentimientos

La película Sensatez y sentimientos es una adaptación de la novela de Jane Austen que centra su trama en tres hermanas que, afrontando la pobreza tras la muerte de su padre, se ven obligadas a depender de la generosidad de los demás.

Inglaterra, siglo XIX. Dos hermanas completamente distintas: una, pura razón y sentido común; la otra, pura sensibilidad y pasión, se enfrentan al amor y a las adversidades de la vida. Al morir su padre, deben abandonar su hogar, que pasa a manos de un hermanastro, hijo del primer matrimonio de su padre. Se mudan al campo y, allí, tendrán experiencias amorosas que producirán en ellas un cambio profundo.

Netflix: tráiler de la película Sensatez y sentimientos

Reparto de Sensatez y sentimientos, película de Netflix

  • Emma Thompson como Elinor Dashwood
  • Alan Rickman como Colonel Christopher Brandon
  • Kate Winslet como Marianne Dashwood
  • Hugh Grant como Edward Ferrars
  • James Fleet como John Dashwood
  • Tom Wilkinson como Mr. Dashwood
  • Harriet Walter como Fanny Ferrars Dashwood
  • Gemma Jones como Mrs. Dashwood
  • Emilie François como Margaret Dashwood
  • Elizabeth Spriggs como Mrs. Jennings
  • Robert Hardy como Sir John Middleton
  • Ian Brimble como Thomas
  • Greg Wise como John Willoughby
  • Imelda Staunton como Charlotte Jennings Palmer
  • Imogen Stubbs como Lucy Steele
  • Hugh Laurie como Mr. Palmer
Dónde ver la película Sensatez y sentimientos, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Sensatez y sentimientos se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Sensatez y sentimientos se puede ver en Philo.
  • España: la película Sentatez y sentimientos se puede ver en Amazon y Apple TV.

