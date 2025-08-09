sensatez y sensibilidad

Además, la película que llegó a Netflix el 1 de agosto de 2025, ganó 2 Globos de Oro a Mejor película, Mejor guion y obtuvo 3 BAFTA. "Este arrebatador romance no es sólo muy divertido, sino que demuestra qué poco ha evolucionado la humanidad en asuntos del corazón", expresó Rita Kempley de The Washington Post.

Sensatez y sensibilidad solo tiene críticas positivas. Para Deborah Brown de Empire, es "una película ingeniosa, emotiva y bellamente realizada, que probablemente supere hasta los prejuicios anti-Austen más firmes". Mientras tanto, para Janet Maslin de The New York Times es "una comedia de costumbres chispeante, colorida y totalmente contemporánea".

Netflix: de qué trata la película Sensatez y sentimientos

La película Sensatez y sentimientos es una adaptación de la novela de Jane Austen que centra su trama en tres hermanas que, afrontando la pobreza tras la muerte de su padre, se ven obligadas a depender de la generosidad de los demás.

Inglaterra, siglo XIX. Dos hermanas completamente distintas: una, pura razón y sentido común; la otra, pura sensibilidad y pasión, se enfrentan al amor y a las adversidades de la vida. Al morir su padre, deben abandonar su hogar, que pasa a manos de un hermanastro, hijo del primer matrimonio de su padre. Se mudan al campo y, allí, tendrán experiencias amorosas que producirán en ellas un cambio profundo.

Netflix: tráiler de la película Sensatez y sentimientos

Reparto de Sensatez y sentimientos, película de Netflix

Emma Thompson como Elinor Dashwood

Alan Rickman como Colonel Christopher Brandon

Kate Winslet como Marianne Dashwood

Hugh Grant como Edward Ferrars

James Fleet como John Dashwood

Tom Wilkinson como Mr. Dashwood

Harriet Walter como Fanny Ferrars Dashwood

Gemma Jones como Mrs. Dashwood

Emilie François como Margaret Dashwood

Elizabeth Spriggs como Mrs. Jennings

Robert Hardy como Sir John Middleton

Ian Brimble como Thomas

Greg Wise como John Willoughby

Imelda Staunton como Charlotte Jennings Palmer

Imogen Stubbs como Lucy Steele

Hugh Laurie como Mr. Palmer

Dónde ver la película Sensatez y sentimientos, según la zona geográfica