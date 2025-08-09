Además, la película que llegó a Netflix el 1 de agosto de 2025, ganó 2 Globos de Oro a Mejor película, Mejor guion y obtuvo 3 BAFTA. "Este arrebatador romance no es sólo muy divertido, sino que demuestra qué poco ha evolucionado la humanidad en asuntos del corazón", expresó Rita Kempley de The Washington Post.
Sensatez y sensibilidad solo tiene críticas positivas. Para Deborah Brown de Empire, es "una película ingeniosa, emotiva y bellamente realizada, que probablemente supere hasta los prejuicios anti-Austen más firmes". Mientras tanto, para Janet Maslin de The New York Times es "una comedia de costumbres chispeante, colorida y totalmente contemporánea".
sensatez y sensibilidad (1)
Netflix: de qué trata la película Sensatez y sentimientos
La película Sensatez y sentimientos es una adaptación de la novela de Jane Austen que centra su trama en tres hermanas que, afrontando la pobreza tras la muerte de su padre, se ven obligadas a depender de la generosidad de los demás.
Inglaterra, siglo XIX. Dos hermanas completamente distintas: una, pura razón y sentido común; la otra, pura sensibilidad y pasión, se enfrentan al amor y a las adversidades de la vida. Al morir su padre, deben abandonar su hogar, que pasa a manos de un hermanastro, hijo del primer matrimonio de su padre. Se mudan al campo y, allí, tendrán experiencias amorosas que producirán en ellas un cambio profundo.
Netflix: tráiler de la película Sensatez y sentimientos
Embed - Sentido y sensibilidad (1995) Tráiler español HD
Reparto de Sensatez y sentimientos, película de Netflix
- Emma Thompson como Elinor Dashwood
- Alan Rickman como Colonel Christopher Brandon
- Kate Winslet como Marianne Dashwood
- Hugh Grant como Edward Ferrars
- James Fleet como John Dashwood
- Tom Wilkinson como Mr. Dashwood
- Harriet Walter como Fanny Ferrars Dashwood
- Gemma Jones como Mrs. Dashwood
- Emilie François como Margaret Dashwood
- Elizabeth Spriggs como Mrs. Jennings
- Robert Hardy como Sir John Middleton
- Ian Brimble como Thomas
- Greg Wise como John Willoughby
- Imelda Staunton como Charlotte Jennings Palmer
- Imogen Stubbs como Lucy Steele
- Hugh Laurie como Mr. Palmer
sensatez y sensibilidad (2)
Dónde ver la película Sensatez y sentimientos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Sensatez y sentimientos se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Sensatez y sentimientos se puede ver en Philo.
- España: la película Sentatez y sentimientos se puede ver en Amazon y Apple TV.