Netflix y una serie italiana de 12 capítulos basada en hechos reales: la rompe

Netflix renueva todo el tiempo su catálogo de series y películas. Una serie viene escalando entre los mejores dramas de la plataforma, con una historia que resultó muy controversial, basada en hechos reales y que apenas se compone de 12 capítulos: La ley de Lidia Poët.

Del 2020 en adelante, Netflix comenzó a nutrir su catálogo de series y películas con ofertas de países que no abundaban en la plataforma, como lo fue el caso de las producciones italianas. Una serie se convirtió en un verdadero furor entre los suscriptores, y es que sumó un drama basado en hechos reales sobre una de las pioneras en lo que respecta al feminismo mundial.

la ley de lidia poet 1

Estamos al frente de una serie que supo colarse entre los dramas más elegidos de todo el catálogo de series y películas de Netflix, gracias a una historia que se compone de únicamente 12 capítulos. Su relato se convirtió en tal furor, que las críticas y los mismos suscriptores lograron que se estrenara una segunda temporada, siendo de las más recomendadas desde el 2024 en adelante en la plataforma.

Netflix destaca a esta serie dentro de la sección de ofertas basadas en relatos reales en el catálogo de series y películas, y es que es uno de los dramas históricos ficcionales de los más reproducidos. El relato trae a la plataforma de streaming la historia de la primera abogada moderna de Italia, y se la destaca como un personaje crucial para el feminismo europeo, por eso causó tanto revuelo.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces es una de las mejores ofertas italianas de la plataforma de streaming.

Embed - La ley de Lidia Poët (Trailer español)

Netflix: de qué trata la serie La ley de Lidia Poët

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de 12 capítulos, La ley de Lidia Poët centra su historia en: "En este atrapante drama de época inspirado en la historia de la primera jurista de Italia, Lidia Poët lucha por ejercer la abogacía mientras investiga homicidios".

Pocos capítulos y una historia basada en hechos reales, hacen de esta serie algo único en Netflix.

la ley de lidia poet 2

Reparto de La ley de Lidia Poët, serie de Netflix

  • Matilda De Angelis como Lidia Poët
  • Eduardo Scarpetta como Jacopo Barberis
  • Pier Luigi Pasino como Enrico Poët
  • Sara Lazzaro como Teresa Barberis
  • Dario Aita como Andrea
  • Nicolo Pasetti como Louis

Dónde ver la serie La ley de Lidia Poët, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La Ley de Lidia Poët se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie The Law According to Lidia Poët se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La Ley de Lidia Poët se puede ver en Netflix.

