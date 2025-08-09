Netflix y una serie italiana de 12 capítulos basada en hechos reales: la rompe

Netflix destaca a esta serie dentro de la sección de ofertas basadas en relatos reales en el catálogo de series y películas, y es que es uno de los dramas históricos ficcionales de los más reproducidos. El relato trae a la plataforma de streaming la historia de la primera abogada moderna de Italia, y se la destaca como un personaje crucial para el feminismo europeo, por eso causó tanto revuelo.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces es una de las mejores ofertas italianas de la plataforma de streaming.

Embed - La ley de Lidia Poët (Trailer español)

Netflix: de qué trata la serie La ley de Lidia Poët

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de 12 capítulos, La ley de Lidia Poët centra su historia en: "En este atrapante drama de época inspirado en la historia de la primera jurista de Italia, Lidia Poët lucha por ejercer la abogacía mientras investiga homicidios".

Pocos capítulos y una historia basada en hechos reales, hacen de esta serie algo único en Netflix.

la ley de lidia poet 2

Reparto de La ley de Lidia Poët, serie de Netflix

Matilda De Angelis como Lidia Poët

Eduardo Scarpetta como Jacopo Barberis

Pier Luigi Pasino como Enrico Poët

Sara Lazzaro como Teresa Barberis

Dario Aita como Andrea

Nicolo Pasetti como Louis

Dónde ver la serie La ley de Lidia Poët, según la zona geográfica