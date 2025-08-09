Netflix y una serie italiana de 12 capítulos basada en hechos reales: la rompe

Netflix destaca a esta serie dentro de la sección de ofertas basadas en relatos reales en el catálogo de series y películas, y es que es uno de los dramas históricos ficcionales de los más reproducidos. El relato trae a la plataforma de streaming la historia de la primera abogada moderna de Italia, y se la destaca como un personaje crucial para el feminismo europeo, por eso causó tanto revuelo.
La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces es una de las mejores ofertas italianas de la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la serie La ley de Lidia Poët
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de 12 capítulos, La ley de Lidia Poët centra su historia en: "En este atrapante drama de época inspirado en la historia de la primera jurista de Italia, Lidia Poët lucha por ejercer la abogacía mientras investiga homicidios".
Pocos capítulos y una historia basada en hechos reales, hacen de esta serie algo único en Netflix.
Reparto de La ley de Lidia Poët, serie de Netflix
- Matilda De Angelis como Lidia Poët
- Eduardo Scarpetta como Jacopo Barberis
- Pier Luigi Pasino como Enrico Poët
- Sara Lazzaro como Teresa Barberis
- Dario Aita como Andrea
- Nicolo Pasetti como Louis
Dónde ver la serie La ley de Lidia Poët, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La Ley de Lidia Poët se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Law According to Lidia Poët se puede ver en Netflix.
- España: la serie La Ley de Lidia Poët se puede ver en Netflix.