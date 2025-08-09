Inicio Sociedad Cocina
Cómo quitar el moho negro que aparece en la silicona de la cocina

Las siliconas en la cocina o el baño tienen una textura difícil de limpiar, pero por suerte existe un método casero

Paula Alonso
La cocina es uno de los ambientes de la casa donde más atención debemos prestar al momento de hacer la limpieza, ya que aquí es donde cocinamos y comemos.

Una de las partes de la cocina más sucias (y la más propensa a acumular hongos y moho) es la silicona que suele estar al rededor de la bacha de la cocina.

¿Cómo retirar el hongo de la silicona de la cocina?

Ingredientes: 2/3 Vinagre blanco; 3 cucharadas de bicarbonato de sodio y un cepillo.

El primer paso es colocar en una botella o envase con atomizador dos tercios de vinagre blanco, tres cucharadas de bicarbonato de sodio, y dejar que la solución se macere.

A continuación, tendrás que aplicar esta mezcla sobre la silicona, azulejos y todos los rincones de la cocina donde percibas que hay moho y hongos. Te aconsejamos espolvorear bicarbonato de sodio en los hongos para aumentar el efecto.

Deja reposar la mezcla y el bicarbonato durante media hora. A continuación, enjuaga toda la cocina con agua tibia mientras tallas con un cepillo.

Cocina

¿Por qué se genera moho y hongos en la cocina y cómo evitarlos?

El moho y el hongo de la cocina se genera o se produce debido a la humedad y el calor que hay en el ambiente. Es por ello que siempre se aconseja limpiar, desinfectar y secar bien la mesada, la vajilla y demás elementos una vez que terminaron de ser usados.

Además, en la cocina almacenamos alimentos, como por ejemplo frutas, verduras, pan y productos lácteos, los cuales son susceptibles a este tipo de crecimiento fúngico.

También es importante destacar que una mala ventilación puede contribuir a la acumulación de humedad en la cocina, creando un ambiente propicio para el moho. Se aconseja tener siempre una puerta o ventana abierta siempre.

