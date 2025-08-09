Feriados 2025: al caer domingo, ¿se traslada el 17 de agosto?

Sin embargo, desde Nación decidieron para el 2025 que el viernes 15 de agosto, en lugar de crear un feriado turístico, sea un "Día no laborable con fines turísticos", es decir, que el empleador puede decidir si da o no el día libre a sus trabajadores.

En su sitio oficial (www.argentina.gob.ar/interior/feriados-nacionales-2025), el gobierno de Javier Milei explica que el 17 de agosto es de los feriados trasladables.

Feriados 2025 segundo semestre.JPG En Argentina, los feriados que se pagan doble (es decir, que se abonan como el doble de una jornada habitual) son los feriados nacionales cuando un empleado trabaja en esos días. Esto incluye a los feriados nacionales inamovibles y a los trasladables que se trabajen.

Los feriados nacionales trasladables en Argentina, cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles, serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente. Art. 6 de la Ley 27.399.

Feriados 2025: fin de semana largos que quedan

Desde el 15 al 17 de agosto de 2025: fin de semana largo de 3 días por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y el día no laborable con fines turísticos del viernes 15

Desde el 21 al 24 de noviembre de 2025: fin de semana largo de 4 días por el Día de la Soberanía Nacional y el día no laborable con fines turísticos del viernes 21

Desde el 6 al 8 de diciembre de 2025: fin de semana largo de 3 días por el Día de la Inmaculada Concepción de María (lunes 8)

Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable

La diferencia fundamental es que el feriado es obligatorio y se paga doble si se trabaja, mientras que el día no laborable es opcional para el empleador y se paga como un día normal.

Feriado: Los feriados son establecidos por ley y suelen conmemorar fechas patrias, religiosas u otros eventos importantes.

Obligatoriedad de trabajar: Rigen las normas de descanso dominical. Esto significa que, en principio, no hay obligación de trabajar.

Remuneración: Si el empleado trabaja, se le debe pagar el doble de una jornada habitual. Si no trabaja, también se le paga el día.

Día no laborable: Los días no laborables suelen establecerse con el fin de promover el turismo, como los "feriados puente" que generan fines de semana largos.