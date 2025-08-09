Baño: 7 descuidos que le bajan el nivel

2. Organizadores de plástico. Aunque son útiles, los organizadores de plástico a menudo lucen ordinarios y desordenados. Además ocupan espacios vitales y acumulan humedad. Considera reemplazarlos por alternativas de madera, cerámica, metal o vidrio para un toque más sofisticado. Y no descartes deshacerte de ellos.

3. Cúmulo de jabones viejos. Un popurrí de jabones casi terminados y gastados en el borde de la bañera o la jabonera da una sensación de abandono. Mantén solo el jabón que estés usando y guarda el resto. Si usas jabones en barra, opta por una jabonera elegante que los mantenga ordenados. Pero la mejor alternativa es un dispenser de jabón líquido. Recuerda que también puedes reciclar los restos viejos de jabones.

Baño resto de jabones Cúmulo de jabones o juntas sucias afean tu baño.

4. Tabla del inodoro rota o descolorida. Uno de esos detalles que se notan de inmediato y generan una sensación de suciedad. Un asiento de inodoro en mal estado es fácil y económico de reemplazar, y el cambio visual es enorme.

5. Cosas oxidadas. La humedad del baño es un ambiente ideal para el óxido. Objetos oxidados, como los soportes del cepillo de dientes, estantes o las bases de productos enlatados, son un claro indicador de deterioro. Asegúrate de reemplazar cualquier objeto que muestre signos de corrosión.

Baño: no descuides las toallas

6. Toallas rotas o viejas. Las toallas deshilachadas o con colores desgastados le quitan toda la calidez y comodidad al baño. Invertir -sí, invertir- en toallas nuevas y suaves, en colores que complementen tu decoración, es una forma sencilla de renovar el espacio.

7. Grietas del cerámico o azulejo con moho. El moho en las juntas de los azulejos no solo es antiestético, sino que también es un problema de higiene. Limpiar con bicarbonato y vinagre es una alternativa. Si es necesario, reemplazar el sellador de las grietas puede transformar por completo la apariencia del baño, dándole un aire de frescura y limpieza.