El país de América Latina donde Japón revoluciona el transporte: modernización eléctrica de más de 120 km de vías

La millonaria inversión japonesa para modernizar el sistema ferroviario

La empresa japonesa Hitachi Energy firmó un acuerdo junto a Trívia Trens para modernizar parte de la red ferroviaria metropolitana en São Paulo. El plan contempla inversiones cercanas a los 2.660 millones de dólares, destinados a reforzar la infraestructura eléctrica y optimizar el funcionamiento de las líneas metropolitanas.

La modernización abarcará más de 120 kilómetros de vías férreas correspondientes a las líneas 11-Coral, 12-Safira y 13-Jade, conocidas como el Lote Alto Tietê. Además, el proyecto en este país América Latina incluye la construcción de ocho nuevas estaciones y la remodelación de otras 27 ya existentes, con el objetivo de mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado.

Red ferroviaria metropolitana en São Paulo

¿En qué consiste el proyecto liderado por Japón?

La compañía de Japón será responsable de suministrar soluciones energéticas para garantizar un sistema ferroviario más estable y eficiente. El funcionamiento de las nuevas líneas dependerá de una infraestructura eléctrica capaz de sostener un suministro continuo y confiable para millones de pasajeros que utilizan diariamente el transporte metropolitano.

El alcance del acuerdo incluye conexiones a redes de alta tensión y sistemas de corriente continua, además de nuevas tecnologías aplicadas a movilidad eléctrica. Parte de estas soluciones provienen de la reciente adquisición de COET por parte de Hitachi Energy, una firma especializada en infraestructura energética para el sector ferroviario y el transporte sustentable.