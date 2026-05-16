Las grandes ciudades de América Latina enfrentan un desafío cada vez más urgente, modernizar sus sistemas de transporte para responder al crecimiento urbano y a la alta demanda de pasajeros. En ese escenario, una importante inversión impulsada por Japón promete transformar la movilidad ferroviaria con nuevas tecnologías eléctricas, ampliación de vías y estaciones renovadas.
El país de América Latina donde Japón revoluciona el transporte: modernización eléctrica de más de 120 km de vías
Japón impulsa en América Latina una histórica modernización ferroviaria con más de 120 kilómetros de vías electrificadas.
El proyecto busca mejorar los desplazamientos diarios de más de 1.3 millones de personas, apostando por una red ferroviaria más eficiente, rápida y sostenible. La iniciativa contempla una inversión multimillonaria durante los próximos 25 años y posiciona al transporte urbano como una de las prioridades estratégicas para el desarrollo de este país de América Latina.
La millonaria inversión japonesa para modernizar el sistema ferroviario
La empresa japonesa Hitachi Energy firmó un acuerdo junto a Trívia Trens para modernizar parte de la red ferroviaria metropolitana en São Paulo. El plan contempla inversiones cercanas a los 2.660 millones de dólares, destinados a reforzar la infraestructura eléctrica y optimizar el funcionamiento de las líneas metropolitanas.
La modernización abarcará más de 120 kilómetros de vías férreas correspondientes a las líneas 11-Coral, 12-Safira y 13-Jade, conocidas como el Lote Alto Tietê. Además, el proyecto en este país América Latina incluye la construcción de ocho nuevas estaciones y la remodelación de otras 27 ya existentes, con el objetivo de mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado.
¿En qué consiste el proyecto liderado por Japón?
La compañía de Japón será responsable de suministrar soluciones energéticas para garantizar un sistema ferroviario más estable y eficiente. El funcionamiento de las nuevas líneas dependerá de una infraestructura eléctrica capaz de sostener un suministro continuo y confiable para millones de pasajeros que utilizan diariamente el transporte metropolitano.
El alcance del acuerdo incluye conexiones a redes de alta tensión y sistemas de corriente continua, además de nuevas tecnologías aplicadas a movilidad eléctrica. Parte de estas soluciones provienen de la reciente adquisición de COET por parte de Hitachi Energy, una firma especializada en infraestructura energética para el sector ferroviario y el transporte sustentable.