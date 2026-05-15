El país de América Latina que tiene la jornada laboral más larga del mundo: más de 2.220 horas de trabajo al año

Perú encabeza el ranking de jornadas laborales más largas del mundo, con alrededor de 2.263 horas trabajadas al año por persona, según datos de la OCDE. La cifra lo coloca por encima de otros de países de América Latina como México y Costa Rica, que también superan ampliamente las 2 mil horas anuales.

Este volumen de tiempo refleja un mercado laboral donde predominan jornadas extensas, múltiples empleos en algunos casos y largos traslados urbanos. Sin embargo, los especialistas advierten que más horas no siempre significan mayor productividad. En contraste, a la naciones de país de América Latina países europeos trabajan menos tiempo y mantienen altos niveles de eficiencia económica, evidenciando modelos laborales muy distintos.

Jornadas laborales (2)

Las naciones con las jornadas laborales más extensas

Economías como Alemania o Dinamarca trabajan entre 1.300 y 1.400 horas al año, pero logran niveles de productividad por hora significativamente más altos. Esto sugiere que factores como la tecnología, la organización del trabajo y la calidad del empleo influyen más en el rendimiento económico que la cantidad de tiempo en el trabajo.

En América Latina, el patrón es bastante consistente varios países se ubican entre los que más horas trabajan al año en el mundo: