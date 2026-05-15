En la región de América Latina, donde el trabajo suele entrelazarse con largas distancias, rutinas intensas, un país se coloca en el centro del mapa laboral global con una cifra que sorprende al mundo.
El país de América Latina que tiene la jornada laboral más larga del mundo: más de 2.220 horas de trabajo al año
Un país de América Latina lidera el mundo en horas trabajadas, con más de 2.263 al año según la OCDE
Ese volumen de tiempo no solo lo ubica como el de la jornada laboral más extensa del mundo, sino que también abre un debate sobre productividad, calidad de vida y los límites del esfuerzo cotidiano. En un contexto donde otros países avanzan hacia semanas más cortas, en este país de América Latina el reloj laboral sigue corriendo más rápido que el descanso.
El país de América Latina que tiene la jornada laboral más larga del mundo: más de 2.220 horas de trabajo al año
Perú encabeza el ranking de jornadas laborales más largas del mundo, con alrededor de 2.263 horas trabajadas al año por persona, según datos de la OCDE. La cifra lo coloca por encima de otros de países de América Latina como México y Costa Rica, que también superan ampliamente las 2 mil horas anuales.
Este volumen de tiempo refleja un mercado laboral donde predominan jornadas extensas, múltiples empleos en algunos casos y largos traslados urbanos. Sin embargo, los especialistas advierten que más horas no siempre significan mayor productividad. En contraste, a la naciones de país de América Latina países europeos trabajan menos tiempo y mantienen altos niveles de eficiencia económica, evidenciando modelos laborales muy distintos.
Las naciones con las jornadas laborales más extensas
Economías como Alemania o Dinamarca trabajan entre 1.300 y 1.400 horas al año, pero logran niveles de productividad por hora significativamente más altos. Esto sugiere que factores como la tecnología, la organización del trabajo y la calidad del empleo influyen más en el rendimiento económico que la cantidad de tiempo en el trabajo.
En América Latina, el patrón es bastante consistente varios países se ubican entre los que más horas trabajan al año en el mundo:
- Perú: 2.263 horas
- México: 2.193 horas
- Costa Rica: 2.149 horas
- Croacia: 1.956 horas
- Chile: 1.919 horas
- Grecia: 1.898 horas
- Israel: 1.877 horas
- Corea del Sur: 1.856 horas
- Chipre: 1.844 horas
- Rumania: 1.829 horas