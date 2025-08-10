El actor Brad Pitt sorprende con una película de acción y comedia que es de las más vistas y recomendadas de Netflix.

La plataforma de series y películas de Netflix comenzó el mes de agosto de 2025 con muy buenos estrenos. Entre ellos se encuentra la película Tren bala, protagonizada por Brad Pitt y un elenco de altísima jerarquía, qué posibilitó que la entrega sea una de las más vistas.

Se trata de una comedia de acción estadounidense de 2022, que está basada en la novela María Beetle de 2010, de Kotaro Isaka.

Esta película fue nominada como Mejor película acción en los Premios Saturn Awards y desde que se sumó la plataforma, no para de crecer en cuanto a reproducciones.

Brad Pitt interpreta a un ex asesino que debe luchar contra otros asesinos arriba de un tren bala, en una película de Netflix que reúne todos los argumentos para entretener al usuario y estar más que bien posicionada en el top de las más vistas de los géneros de acción y comedia.

El estreno en la plataforma de Netflix fue el domingo 10 de agosto de 2025 y tiene una duración de 2 horas y 6 minutos.

El actor Brad Pitt la rompe en esta película de Netflix, en el papel de un mercenario que todo lo puede.

Netflix: de qué trata la película Tren bala

La película que acaba de llegar a Netflix centra su historia en cinco asesinos a sueldo, entre los que se encuentra Ladybug (Brad Pitt), un mercenario estadounidense muy intrépido, pero poco afortunado. Todos se encuentran arriba de un tren bala, qué partido desde Tokio a la ciudad japonesa de Marioka. Estos asesinos se dan cuenta de que sus misiones están entrelazadas entre sí por un vínculo misterioso. Todos se preguntan quién saldrá vivo arriba del tren y qué les depara la última estación del viaje.

Brad Pitt arrasa en esta comedia de acción, en una de las películas que acaba de llegar a Netflix.

Reparto de Tren bala, película de Netflix

  • Brad Pitt (Ladybug)
  • Joey King (Príncipe)
  • Aaron Taylor-Johnson (Mandarina)
  • Miles Marz (joven Mandarina)
  • Brian Tyree Henry (Limón)
  • Joshua Johnson-Payne (joven Limón)
  • Andrew Koji (Yuichi Kimura)
  • Hiroyuki Sanada (El anciano)
  • Yoshi Sudarso (joven anciano)

Tráiler de Tren bala, película de Netflix

Dónde ver la película Tren bala, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Tren bala se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Bullet train se puede ver en HBO Max.
  • España: Unidos: la película Bullet train no está disponible en Netflix.

