Brad Pitt interpreta a un ex asesino que debe luchar contra otros asesinos arriba de un tren bala, en una película de Netflix que reúne todos los argumentos para entretener al usuario y estar más que bien posicionada en el top de las más vistas de los géneros de acción y comedia.
El estreno en la plataforma de Netflix fue el domingo 10 de agosto de 2025 y tiene una duración de 2 horas y 6 minutos.
El actor Brad Pitt la rompe en esta película de Netflix, en el papel de un mercenario que todo lo puede.
Netflix: de qué trata la película Tren bala
La película que acaba de llegar a Netflix centra su historia en cinco asesinos a sueldo, entre los que se encuentra Ladybug (Brad Pitt), un mercenario estadounidense muy intrépido, pero poco afortunado. Todos se encuentran arriba de un tren bala, qué partido desde Tokio a la ciudad japonesa de Marioka. Estos asesinos se dan cuenta de que sus misiones están entrelazadas entre sí por un vínculo misterioso. Todos se preguntan quién saldrá vivo arriba del tren y qué les depara la última estación del viaje.
netflix-pelicula-tren-bala-brad-pitt
Brad Pitt arrasa en esta comedia de acción, en una de las películas que acaba de llegar a Netflix.
Reparto de Tren bala, película de Netflix
- Brad Pitt (Ladybug)
- Joey King (Príncipe)
- Aaron Taylor-Johnson (Mandarina)
- Miles Marz (joven Mandarina)
- Brian Tyree Henry (Limón)
- Joshua Johnson-Payne (joven Limón)
- Andrew Koji (Yuichi Kimura)
- Hiroyuki Sanada (El anciano)
- Yoshi Sudarso (joven anciano)
Tráiler de Tren bala, película de Netflix
Embed - TREN BALA Tráiler Español Latino Subtitulado (2022) Brad Pitt
Dónde ver la película Tren bala, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Tren bala se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Bullet train se puede ver en HBO Max.
- España: Unidos: la película Bullet train no está disponible en Netflix.