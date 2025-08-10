Brad Pitt interpreta a un ex asesino que debe luchar contra otros asesinos arriba de un tren bala, en una película de Netflix que reúne todos los argumentos para entretener al usuario y estar más que bien posicionada en el top de las más vistas de los géneros de acción y comedia.

El estreno en la plataforma de Netflix fue el domingo 10 de agosto de 2025 y tiene una duración de 2 horas y 6 minutos.

Netflix: de qué trata la película Tren bala

La película que acaba de llegar a Netflix centra su historia en cinco asesinos a sueldo, entre los que se encuentra Ladybug (Brad Pitt), un mercenario estadounidense muy intrépido, pero poco afortunado. Todos se encuentran arriba de un tren bala, qué partido desde Tokio a la ciudad japonesa de Marioka. Estos asesinos se dan cuenta de que sus misiones están entrelazadas entre sí por un vínculo misterioso. Todos se preguntan quién saldrá vivo arriba del tren y qué les depara la última estación del viaje.

Reparto de Tren bala, película de Netflix

Brad Pitt (Ladybug)

Joey King (Príncipe)

Aaron Taylor-Johnson (Mandarina)

Miles Marz (joven Mandarina)

Brian Tyree Henry (Limón)

Joshua Johnson-Payne (joven Limón)

Andrew Koji (Yuichi Kimura)

Hiroyuki Sanada (El anciano)

Yoshi Sudarso (joven anciano)

Tráiler de Tren bala, película de Netflix

