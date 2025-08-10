Netflix y una serie que con 8 capítulos no debe ser vista por menores

Netflix tiene un catálogo de series y películas, donde los éxitos desbordan para todos los gustos. Una serie ha logrado, con tan solo 8 capítulos, robarle el aliento a millones de suscriptores y ser una de las ofertas más vistas del género: El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro.

Estamos frente a una de las producciones estadounidenses que más expectativa generó entre los suscriptores de Netflix, y es que, desde el primer minuto, se convirtió en un furor mundial dentro del catálogo de series y películas. La serie fue escalando dentro del top, con un respaldo de reproducciones y reseñas de primer nivel, que la llevaron a ser irresistible para los menores de edad.

La serie es una oferta de Netflix que logra mezclar a la perfección el terror con el suspenso, a niveles de excelencia, como muy pocas historias lograron hacerlo dentro del catálogo de series y películas. Es ideal para disfrutarla durante estas jornadas, aprovechando que se puede ver en menos de una noche si te lo propones, y es justo en este punto donde varios suscriptores hicieron que la oferta sume puntos.

8 capítulos fueron más que suficientes para que esta serie se convirtiera en líder mundial entre las historias de series y películas pertenecientes al género de terror, arrasando con todo Netflix ofrece a los suscriptores. Las excelentes valoraciones que dio incluso la crítica especializada, llevaron a que se convirtiera en una de las principales recomendaciones de la plataforma de streaming.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas el 25 de octubre de 2022, para ser desde entonces una de las mejores ofertas de terror de la plataforma.

Embed - El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 8 capítulos, El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro centra su historia en: "En esta colección de terror escalofriante y de gran impacto visual, las pesadillas más extrañas se desenvuelven en ocho tétricas historias seleccionadas por Guillermo del Toro".

Pocos capítulos y una historia exclusiva, la serie es de las mejores ofertas del género de terror en Netflix.

Reparto de El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, serie de Netflix

  • Andrew Lincoln
  • Ben Barnes
  • Chloe Madison
  • Charlyne Yi
  • Crispin Glover
  • David Hewlett
  • Demetrius Grosse
  • Diana Bentley
  • Elpidia Carrillo
  • Eric André

Dónde ver la serie El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities se puede ver en Netflix.
  • España: la serie El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro se puede ver en Netflix.

