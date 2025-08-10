Netflix y una serie que con 8 capítulos no debe ser vista por menores

8 capítulos fueron más que suficientes para que esta serie se convirtiera en líder mundial entre las historias de series y películas pertenecientes al género de terror, arrasando con todo Netflix ofrece a los suscriptores. Las excelentes valoraciones que dio incluso la crítica especializada, llevaron a que se convirtiera en una de las principales recomendaciones de la plataforma de streaming.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas el 25 de octubre de 2022, para ser desde entonces una de las mejores ofertas de terror de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de tan solo 8 capítulos, El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro centra su historia en: "En esta colección de terror escalofriante y de gran impacto visual, las pesadillas más extrañas se desenvuelven en ocho tétricas historias seleccionadas por Guillermo del Toro".

Pocos capítulos y una historia exclusiva, la serie es de las mejores ofertas del género de terror en Netflix.

Reparto de El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, serie de Netflix

