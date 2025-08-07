La película de Netflix cuenta con un reparto de lujo

La película de Netflix cuenta con un reparto de lujo, que posibilitó el éxito mundial.

Entre todas las películas de drama y acción que tiene la plataforma de Netflix, hay una producción que vale la pena su atención. Estamos hablando de Dragones del aire, una producción de 2024 que arrasa entre todas las series y películas del catálogo.

Esta película hindú, que por estos días se encuentra entre las producciones más vistas del género acción, uno de los más buscados, se estrenó en 2024, luego de haber tenido un lanzamiento pausado por la pandemia.

Dragones el aire es una película perfecta para los usuarios que buscan adrenalina y una buena dosis de tensión.

Escrita por Ramón Chibb y dirigida por Siddhartha Anand, esta propuesta de Netflix es una de las mejores películas indias de los últimos años y vale la pena verla, por su entretenida trama.

Con una duración de 2 horas y 44 minutos, la película está disponible en la plataforma de Netflix desde principios de 2024.

netflix-dragones-del-aire-pelicula
La película de Netflix llegó en el 2024 a la plataforma.

La película de Netflix llegó en el 2024 a la plataforma.

Netflix: de qué trata la película Dragones del aire

La película de Netflix tiene como protagonista a un audaz y brillante líder de escuadrón, que está muy preparado para pilotar aviones. Junto a su equipo afrontarán una misión especial, tras una amenaza inminente: un ataque terrorista. Enfrentando peligros extremos, se forma Air Dragons, un grupo con los mejores pilotos aéreos donde prevalece la hermandad y, como no podía ser de otra manera, los roces entre ellos mismos.

netflix-dragones-del-aire
La adrenalina y tensión son una fija constante en esta película de Netflix.

La adrenalina y tensión son una fija constante en esta película de Netflix.

Reparto de Dragones del aire, película de Netflix

Hrithik Roshan (Shamsher “Patty” Pathania)

Deepika Padukone (Minal “Minni” Rathore)

Anil Kapoor (Rakesh “Rocky” Jaisingh)

Karan Sing Grover (Sartaj “Taj” Gill)

Akshay Oberoi (Basheer “Bash” Khan)

Rishabh Sawhney (Azhar Akhtar)

Sanjeeda Shaikh (Saachi Gill)

Tráiler de Dragones del aire, película de Netflix

Embed - Fighter | Official Trailer | Hrithik Roshan, Deepika Padukone, Anil Kapoor | Netflix India

Dónde ver la película Dragones del aire, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Dragones del aire se puede ver en Netflix.

Estados Unidos: la película Fighter se puede ver en Netflix.

España: Unidos: la película Dragones del aire se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar