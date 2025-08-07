Escrita por Ramón Chibb y dirigida por Siddhartha Anand, esta propuesta de Netflix es una de las mejores películas indias de los últimos años y vale la pena verla, por su entretenida trama.

Con una duración de 2 horas y 44 minutos, la película está disponible en la plataforma de Netflix desde principios de 2024.

netflix-dragones-del-aire-pelicula La película de Netflix llegó en el 2024 a la plataforma.

Netflix: de qué trata la película Dragones del aire

La película de Netflix tiene como protagonista a un audaz y brillante líder de escuadrón, que está muy preparado para pilotar aviones. Junto a su equipo afrontarán una misión especial, tras una amenaza inminente: un ataque terrorista. Enfrentando peligros extremos, se forma Air Dragons, un grupo con los mejores pilotos aéreos donde prevalece la hermandad y, como no podía ser de otra manera, los roces entre ellos mismos.

netflix-dragones-del-aire La adrenalina y tensión son una fija constante en esta película de Netflix.

Reparto de Dragones del aire, película de Netflix

Hrithik Roshan (Shamsher “Patty” Pathania)

Deepika Padukone (Minal “Minni” Rathore)

Anil Kapoor (Rakesh “Rocky” Jaisingh)

Karan Sing Grover (Sartaj “Taj” Gill)

Akshay Oberoi (Basheer “Bash” Khan)

Rishabh Sawhney (Azhar Akhtar)

Sanjeeda Shaikh (Saachi Gill)

Tráiler de Dragones del aire, película de Netflix

Embed - Fighter | Official Trailer | Hrithik Roshan, Deepika Padukone, Anil Kapoor | Netflix India

Dónde ver la película Dragones del aire, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Dragones del aire se puede ver en Netflix.

Estados Unidos: la película Fighter se puede ver en Netflix.

España: Unidos: la película Dragones del aire se puede ver en Netflix.