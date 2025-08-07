Inicio Series y películas Netflix
Netflix: llegó el estreno más esperado de 2025, te tensionará todo el cuerpo y es la más vista del mundo

Blake Lively protagoniza en Netflix una película que te tensionará todo el cuerpo. Está entre las series y películas más vistas de la plataforma

Antonella Prandina
Antonella Prandina
Blake Lively protagoniza en Netflix la película El ritmo de la venganza. Foto: Getty Images.

Netflix acaba de estrenar un largometraje de acción tan crudo como emocionante y con escenas de suspenso insostenibles. Sus protagonistas son, nada más y nada menos, que Blake Lively y Jude Law. Llegó este miércoles 6 de agosto de 2025 y ya está ubicado en el puesto Nº 7 de las series y películas más vistas de la plataforma.

Estamos hablando de El ritmo de la venganza, una película dirigida por Reed Morano y basada en la novela de Mark Burnell, con el guión del mismo autor. Netflix acaba de agregar este título, estrenado a nivel mundial en 2020, a su catálogo de series y películas de acción.

La crítica especializada realizó valoraciones dispares sobre El ritmo de la venganza. La película "está destinada a ser vista en un millón de vuelos a larga distancia, pero funciona perfectamente bien como thriller", de acuerdo a lo expuesto por Peter Bradshaw de The Guardian.

Mientras tanto, para Ian Sandwell de Digital Spy, es "liosa, pero muy prometedora". Según la crítica, "es gracias a Lively que Stephanie es un personaje al que seguir, a pesar de los detalles fastidiosos del guion y el ritmo".

La película El ritmo de la venganza se puede ver en Netflix desde el 6 de agosto de 2025. La misma tiene un elenco estelar encabezado por Blake Lively, Jude Law (ganador de un Bafta), Sterling K. Brown y Raza Jaffrey; dura 1 hora 49 minutos y fue rodada en las localizaciones de Madrid, Almería y Cádiz.

Netflix: de qué trata la película El ritmo de la venganza

La película El ritmo de la venganza centra su trama en una mujer que, devastada tras la muerte de su familia en un accidente aéreo, se adentra en el oscuro laberinto del espionaje internacional en busca de venganza.

Stephanie Patrick, interpretada por Blake Lively, ha perdido a toda su familia en un accidente de avión. Muy afectada por los sucesos, comienza a investigar el siniestro y descubre que no fue algo accidental. Para llegar al fondo del asunto, Stephanie decide adoptar la identidad de un asesino y así encontrar a los causantes de su desgracia.

Netflix: tráiler de la película El ritmo de la venganza

Embed - El Ritmo De La Venganza | Tráiler oficial español | Paramount Pictures Spain

Reparto de El ritmo de la venganza, película de Netflix

  • Blake Lively como Stephanie Patrick
  • Jude Law como Iain Boyd "B"
  • Sterling K. Brown como Serra
  • Max Casella como Leon Giler
  • Raza Jaffrey como Proctor
  • Richard Brake como Lehmans
  • Ivana Basic como Oksana
  • Nasser Memarzia como Suleman Kaif
Dónde ver la película El ritmo de la venganza, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película El ritmo de la venganza se puede ver en Netflix y Movistar TV.
  • Estados Unidos: la película El ritmo de la venganza (The Rhythm Section) se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
  • España: la película El ritmo de la venganza se puede ver en Netflix.

