Netflix: llegó el estreno más esperado de 2025, te tensionará todo el cuerpo y es la más vista del mundo

el ritmo de la venganza (1)

Mientras tanto, para Ian Sandwell de Digital Spy, es "liosa, pero muy prometedora". Según la crítica, "es gracias a Lively que Stephanie es un personaje al que seguir, a pesar de los detalles fastidiosos del guion y el ritmo".

La película El ritmo de la venganza se puede ver en Netflix desde el 6 de agosto de 2025. La misma tiene un elenco estelar encabezado por Blake Lively, Jude Law (ganador de un Bafta), Sterling K. Brown y Raza Jaffrey; dura 1 hora 49 minutos y fue rodada en las localizaciones de Madrid, Almería y Cádiz.

el ritmo de la venganza (2)

Netflix: de qué trata la película El ritmo de la venganza

La película El ritmo de la venganza centra su trama en una mujer que, devastada tras la muerte de su familia en un accidente aéreo, se adentra en el oscuro laberinto del espionaje internacional en busca de venganza.

Stephanie Patrick, interpretada por Blake Lively, ha perdido a toda su familia en un accidente de avión. Muy afectada por los sucesos, comienza a investigar el siniestro y descubre que no fue algo accidental. Para llegar al fondo del asunto, Stephanie decide adoptar la identidad de un asesino y así encontrar a los causantes de su desgracia.

Netflix: tráiler de la película El ritmo de la venganza

Reparto de El ritmo de la venganza, película de Netflix

Blake Lively como Stephanie Patrick

Jude Law como Iain Boyd "B"

Sterling K. Brown como Serra

Max Casella como Leon Giler

Raza Jaffrey como Proctor

Richard Brake como Lehmans

Ivana Basic como Oksana

Nasser Memarzia como Suleman Kaif

blake lively (1)

Dónde ver la película El ritmo de la venganza, según la zona geográfica