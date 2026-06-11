Sergio Marinelli confirmó que la suspensión de conexiones cloacales en 4 comunas será por 2 años

obra cloacas-Los Corralitos.jpg La suspensión preventiva de nuevas conexiones cloacales se mantendrá por 2 años, hasta que AYSAM pueda terminar las obras para descomprimir el colector cloacal que está saturado. Foto: archivo

Según el informe que dio origen a la resolución, el sistema registra desbordes activos y problemas de infraestructura que ponen en riesgo la continuidad del servicio. En ese contexto, Irrigación consideró necesario impedir el ingreso de nuevos vuelcos para evitar que la situación se agrave.

"Si le seguimos echando más líquido, agrandamos el problema", sinceró Marinelli.

Y precisó que la resolución le ordena a AYSAM no otorgar más factibilidades de cloacas hasta que tengan demostrado que técnicamente esa tubería está en condiciones de soportar más líquido.

Pero además también dispone sobre los líquidos cloacales de Luján y Maipú que son comunas que prestan ese servicio.

"A Luján y a Maipú, que le entregan el líquido crudo a AYSAM para que lo transporte por esa cloaca y lo trate en la planta, les decimos que le pidan la factibilidad a AYSAM. Entonces AYSAM tiene la llave a partir de ahora para dar nuevas factibilidades, ya sea propias o a través de las que le soliciten Maipú y Luján, porque no queremos agravar más el problema", asumió Marinelli.

El titular de Irrigación admitió que esta decisión de suspender las conexiones cloacales preventivamente podría haberse tomado antes para no saturar aún más el sistema que ya está estresado, pero marcó que se tomó ahora porque antes esa decisión estaba en manos del Ente de Agua y Saneamiento (EPAS) que fue disuelto en septiembre del 2024, y tiempo después esa potestad recayó sobre Irrigación.

Irrigación aprobó un nuevo reglamento de operadores

Irrigación aprobó un nuevo reglamento de operadores y usuarios de los servicios públicos de agua potable y saneamiento de Mendoza para modernizar y unificar las normas que regulan la prestación de estos servicios esenciales.

agua-potable1_1000_1100.jpg Irrigación también dispuso un nuevo reglamento de operadores de agua potable. Foto: archivo

La medida de Irrigación se enmarca en la ley provincial 9.589 y consolida el rol del organismo como ente regulador del servicio de agua potable y saneamiento en todo el territorio provincial.

La decisión de Irrigación se produjo luego de que suspendiera, de modo preventivo, nuevas conexiones cloacales en Luján, Maipú, Guaymallén y el Este de Godoy Cruz hasta que la empresa AYSAM amplíe sus redes. Todo, en el marco de la añeja saturación y desborde de líquidos cloacales en Los Corralitos, Guaymallén.

Irrigación y la protección de los derechos de usuarios

Entre los principales avances de la normativa se destacan la protección de los derechos de los usuarios del servicio de agua potable y la obligación de los operadores de garantizar servicios de máxima calidad.

A partir de la aprobación de este reglamento, los usuarios de agua potable de Mendoza tienen derecho a:

Solicitar la conexión de agua potable y cloacas cuando el inmueble se encuentre dentro de un área servida.

y cuando el inmueble se encuentre dentro de un área servida. Recibir agua potable con los estándares de calidad establecidos por la normativa vigente.

con los estándares de calidad establecidos por la normativa vigente. Contar con una presión mínima garantizada de servicio.

Ser informados previamente sobre cortes programados y emergencias que afecten la prestación.

Presentar reclamos ante los operadores y, de no obtener una respuesta satisfactoria, recurrir ante la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS) del Departamento General de Irrigación .

del . Acceder a un trato digno, eficiente y transparente por parte de las empresas prestadoras del servicio de agua potable.

cloacas los corralitos aysam guaymallen Los trabajos en la zona de Los Corralitos, donde los desbordes cloacales han generado serios inconvenientes. Foto: archivo

Irrigación: obligaciones para los usuarios

La reglamentación aprobada por el Departamento General de Irrigación también establece las siguientes responsabilidades para los usuarios, orientadas a preservar la infraestructura y garantizar un uso adecuado del recurso de agua potable.

Mantener en buen estado las instalaciones internas de agua y cloacas .

internas de y . Reparar pérdidas o fugas dentro de los inmuebles.

o fugas dentro de los inmuebles. Permitir las inspecciones técnicas previstas por la normativa.

técnicas previstas por la normativa. No manipular medidores ni conexiones .

ni . Evitar conexiones clandestinas .

. No descargar aguas pluviales o efluentes industriales en las redes cloacales domiciliarias.

Cumplir con el pago de los servicios prestados.

Irrigación, restricciones y uso responsable del agua

Uno de los ejes centrales del nuevo reglamento aprobado por Irrigación es la promoción del uso racional y eficiente del agua potable.

El incumplimiento de estas disposiciones podrá dar lugar a la aplicación de sanciones y multas.

Por este motivo se establecen las siguientes restricciones permanentes para evitar consumos innecesarios:

El lavado de veredas, calles pavimentadas y vehículos con mangueras o hidrolavadoras.

El riego de jardines, espacios verdes o cultivos con agua potable entre las 8 y las 22.

de jardines, espacios verdes o cultivos con agua potable entre las 8 y las 22. El uso de conexiones clandestinas o irregulares.

Irrigación y el control sobre operadores del agua

La normativa de Irrigación incorpora nuevas obligaciones para las empresas y entidades prestadoras de los servicios.

Mantener actualizada la información de usuarios, redes e infraestructura.

Informar periódicamente indicadores de calidad, producción, consumos y reclamos.

Disponer de sistemas de atención de emergencias las 24 horas, los 365 días del año.

Comunicar inmediatamente cualquier situación que pueda afectar la calidad del agua o la salud de la población.

Presentar planes de inversión, operación y expansión cuando sean requeridos por el organismo regulador.

Asimismo, la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS) contará con mayores herramientas para supervisar la calidad de los servicios, controlar el cumplimiento de las obligaciones de los operadores y garantizar la protección de los usuarios.

Planificación y crecimiento urbano

El reglamento de operadores y usuarios de los servicios públicos de agua potable y saneamiento también incorpora nuevos requisitos para loteos, urbanizaciones y ampliaciones de redes de agua y saneamiento.

Los operadores deberán demostrar que cuentan con capacidad técnica, hidráulica y financiera suficiente antes de otorgar nuevas factibilidades, garantizando así que el crecimiento urbano no afecte la calidad del servicio de los usuarios ya existentes.