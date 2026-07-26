Notoria ausencia de Victoria Villarruel en el acto de la Sociedad Rural

El distanciamiento entre Javier Milei y Victoria Villarruel continúa. Foto: archivo

El distanciamiento entre Villarruel y Milei

La ausencia vuelve a dejar en evidencia el distanciamiento político entre la vicepresidenta y Milei, quienes evitaron compartir el palco en uno de los eventos más importantes del calendario político y económico.En contrapartida, el mandatario llegó al acto luego de su viaje a San Pablo, donde mantuvo reuniones junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

En los últimos días, Villarruel también volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada al respaldar públicamente el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de que desde el gobierno se cuestionara la exhibición de mensajes vinculados a la causa durante el Mundial 2026.

La vicepresidenta se desmarcó de la postura oficial y defendió que el reclamo no puede interpretarse como una provocación política.

Su viaje al Sur también se produce pocos días después de la controversia generada por el aumento de las dietas de los senadores, que elevó los ingresos de los integrantes de la Cámara Alta a alrededor de 12 millones de pesos mensuales, una decisión que volvió a colocar a Villarruel en el centro del debate político.