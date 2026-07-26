La vicepresidenta Victoria Villarruel fue una de las grandes ausentes en la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, donde este domingo el presidente Javier Milei encabezó el acto central junto a funcionarios nacionales y referentes del sector agropecuario.
Notoria ausencia de Victoria Villarruel en el acto de la Sociedad Rural
La vicepresidenta fue invitada a la Exposición Rural pero decidió tomarse un descanso y se fue a Villa La Angostura
Según trascendió, Villarruel había sido invitada a participar de la ceremonia, pero decidió viajar a Villa La Angostura para tomarse unos días de descanso.
La titular del Senado se encuentra alojada en un complejo turístico de la provincia de Neuquén, acompañada por su custodia oficial, y no tiene previstas actividades institucionales durante su estadía.
El distanciamiento entre Villarruel y Milei
La ausencia vuelve a dejar en evidencia el distanciamiento político entre la vicepresidenta y Milei, quienes evitaron compartir el palco en uno de los eventos más importantes del calendario político y económico.En contrapartida, el mandatario llegó al acto luego de su viaje a San Pablo, donde mantuvo reuniones junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.
En los últimos días, Villarruel también volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada al respaldar públicamente el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de que desde el gobierno se cuestionara la exhibición de mensajes vinculados a la causa durante el Mundial 2026.
La vicepresidenta se desmarcó de la postura oficial y defendió que el reclamo no puede interpretarse como una provocación política.
Su viaje al Sur también se produce pocos días después de la controversia generada por el aumento de las dietas de los senadores, que elevó los ingresos de los integrantes de la Cámara Alta a alrededor de 12 millones de pesos mensuales, una decisión que volvió a colocar a Villarruel en el centro del debate político.
En pocas palabras
- Victoria Villarruel: se ausentó de la inauguración de la Exposición Rural de Palermo.
- Distanciamiento: la ausencia ratificó diferencias políticas con Javier Milei.
- Polémicas: Villarruel marcó distancia en la causa Malvinas y el aumento de dietas de senadores.