Tras el escándalo de los chats, la jueza del caso Marcelo D'Agostino anunció que deja el Tribunal

Mendoza 03-04-2019 Se realizó en la Legislatura Provincial el tratamiento del proyecto sobre la extinción de dominio. Asistió a esta sesión el Subsecretario Marcelo D’Agostino. Foto Prensa de Gobierno de Mendoza Marcelo D'Agostino, ex subsecretario de Justicia imputado e investigado por delitos en contexto de violencia de género.

Marcelo D'Agostino: los chats de jueces y el escándalo

El contenido de intercambio de chats, del que participaron otros magistrados penalistas, fue filtrado por el juez Rafael Escot -también integrante de "Hay juec@s en Berlín" y entregado a Marcelo D'Agostino bajo el argumento de que "es mi amigo y tiene derecho, como cualquier ciudadano, a ser juzgado por un juez imparcial y no por una jueza que desde abril tenía una opinión formada acerca de cómo debía seguir la causa judicial".

Esta acción le valió a Escot duros reproches y una denuncia en la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de parte de 9 jueces penalistas, entre ellos Salido. Esta acusación está en manos de los supremos Dalmiro Garay, Omar Palermo y Julio Ramón Gómez.

Dalmiro Garay Poder Judicial radio Nihuil Dalmiro Garay preside la Sala Administrativa de la Corte donde 9 jueces denunciaron a su colega Rafael Escot por la filtración y entrega de chats privados a Marcelo D'Agostino.

La jueza Salido y la "ecuanimidad" del Ministerio Público Fiscal

Este jueves, a punto de caducar el plazo de 72 horas para responder a la recusación planteada por "temor de parcialidad", la jueza penal María Belén Salido rechazó la presentación de los defensores del ex funcionario in limine, es decir de manera automática y sin analizar el fondo de la cuestión.

Salido defendió la privacidad de los chats y expuso que la frase del escándalo no estaba referida a Marcelo D'Agostino sino a la "ecuanimidad" del Ministerio Público Fiscal, donde el ex subsecretario de Justicia ya había sido denunciado e imputado.

La jueza penalista María Belén Salido cuestionó, además, la legitimidad -por como fueron obtenidas- de las capturas de pantalla ofrecidas por los defensores De Oro y Sosa Arditi como prueba y argumento para recusarla y quitarla del Tribunal Penal interviniente por "temor de parcialidad".

Evocó Salido que durante más de 16 años de carrera como magistrada sólo una vez fue recusada con causa, y detalló que se apartó de inmediato porque los fundamentos en contra de su intervención eran "serios, lógicos y razonables".

Sin embargo, Salido no seguirá en la causa. Juntamente con el rechazo de la recusación se inhibió de seguir juzgando a D'Agostino por razones propias.