Adam Driver protagoniza la película. Imagen: Prime Video

Adam Driver protagoniza la película. Imagen: Prime Video

Prime Video es un servicio de streaming de Amazon cuyo contenido se centra principalmente en películas y series de televisión producidas por la misma empresa, en cooperación socios y empresas terceras. También, transmite eventos deportivos en vivo y contenido multimedia para sus suscriptores.

La biblioteca de esta famosa plataforma de streaming es bastante amplia, así que hay contenido para todos los integrantes de la familia. Desde comedias de amor para los románticos empedernidos, hasta thriller psicológicos para quienes disfrutan de la adrenalina y el susto.

En este caso, la recomendación del día es una película de ciencia ficción llamada "65: Al Borde de la Extinción". Se trata de una producción original de Estados Unidos que tiene una duración de 93 minutos y relata una historia que tiene todos los condimentos para convertirse en la favorita de todos.

65 al borde de la extinción
"65: Al Borde de la Extinci&oacute;n" se estren&oacute; en 2023. Imagen: Prime Video

"65: Al Borde de la Extinción" se estrenó en 2023. Imagen: Prime Video

Dirigida por Scott Beck y Bryan Woods, esta película de acción y aventuras es protagonizada por Adam Driver de "La casa Gucci" e "Historias de un matrimonio", junto con Ariana Greenblatt, actriz que trabaja en "Barbie".

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Adam Driver estelariza este filme de ciencia ficción como un astronauta que se estrella en un planeta desconocido. Con una mínima oportunidad de rescate, Mills debe abrirse camino en un terreno plagado de criaturas gigantescas y letales", relata la descripción de Prime Video.

Después de un catastrófico accidente en un planeta desconocido, el piloto Mills descubre rápidamente que realmente está varado en la Tierra… hace 65 millones de años. Ahora, con solo una oportunidad de rescate, Mills y la otra única superviviente, Koa, deberán abrirse camino a través del desconocido territorio plagado con peligrosas criaturas prehistóricas en una épica lucha por sobrevivir.

al borde de la extinción
Ariana Greenblatt se pone en la piel de Koa.&nbsp;Imagen: Prime Video

Ariana Greenblatt se pone en la piel de Koa. Imagen: Prime Video

“Soy el comandante Mills, hicimos un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido y he encontrado a una sobreviviente, una niña”, se le escucha decir al protagonista en el tráiler oficial. Luego, se lo ve obligado a esforzarse todo lo necesario para salvaguardar su vida y volver a casa.

Tráiler de la película

Embed - 65 - Al Borde de la Extinción (Tráiler Oficial)

Temas relacionados:

Te puede interesar