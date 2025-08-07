65 al borde de la extinción "65: Al Borde de la Extinción" se estrenó en 2023. Imagen: Prime Video

Dirigida por Scott Beck y Bryan Woods, esta película de acción y aventuras es protagonizada por Adam Driver de "La casa Gucci" e "Historias de un matrimonio", junto con Ariana Greenblatt, actriz que trabaja en "Barbie".

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Adam Driver estelariza este filme de ciencia ficción como un astronauta que se estrella en un planeta desconocido. Con una mínima oportunidad de rescate, Mills debe abrirse camino en un terreno plagado de criaturas gigantescas y letales", relata la descripción de Prime Video.

Después de un catastrófico accidente en un planeta desconocido, el piloto Mills descubre rápidamente que realmente está varado en la Tierra… hace 65 millones de años. Ahora, con solo una oportunidad de rescate, Mills y la otra única superviviente, Koa, deberán abrirse camino a través del desconocido territorio plagado con peligrosas criaturas prehistóricas en una épica lucha por sobrevivir.

al borde de la extinción Ariana Greenblatt se pone en la piel de Koa. Imagen: Prime Video

“Soy el comandante Mills, hicimos un aterrizaje forzoso en un planeta desconocido y he encontrado a una sobreviviente, una niña”, se le escucha decir al protagonista en el tráiler oficial. Luego, se lo ve obligado a esforzarse todo lo necesario para salvaguardar su vida y volver a casa.

Tráiler de la película