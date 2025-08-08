Julieta Silva, cada vez más complicada con la Justicia: "Te voy a comer el hígado a vos y a tu hija"

Julieta Silva Portada Julieta Silva, conocida en San Rafael tras la muerte de Genaro Fortunato.

Se agravó la imputación contra Julieta Silva

Otra novedad en el expediente que mantiene en vilo a San Rafael -debido a que la mujer es recordada por el accidente vial donde murió su novio Genaro Fortunato (25) en septiembre de 2017-, es que en los últimos días se agravó la imputación en su contra.

Hasta el martes pasado, Julieta Silva estaba acusada formalmente por lesiones leves agravadas por el vínculo y desobediencia a una orden judicial. Los hechos que le endilgaban eran haber golpeado a su esposo Lucas Adrián Giménez (42) y luego hablar con una hija que tiene el hombre con una anterior pareja con la cual tenía una prohibición de acercamiento y contacto -ver más abajo-.

Pero con el avance de la investigación, el fiscal de San Rafael Fabricio Sidoti le imputó aproximadamente una decena de hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo. Esto se debe a que el hombre relató que entre 2023 y el 1 de julio de 2025 fue encerrado en el domicilio donde convivía con Julieta Silva.

Los hechos, que según su declaración se repitieron en una docena de ocasiones, eran siempre similares. En medio de discusiones de pareja Julieta Silva solía cerrar con llaves el ingreso a la propiedad y hasta le quitaba su teléfono celular. Esta situación duraba varias horas o incluso noches enteras. En el último hecho fue cuando lo habría golpeado en el rostro.

Julieta Silva

La denuncia contra Julieta Silva que la dejó en la cárcel

Luego de esa denuncia de Lucas Giménez que recayó en los primeros días de julio, Julieta Silva fue imputada y quedó alojada en prisión domiciliaria. Pero el 16 de julio habría cometido un nuevo delito que derivó en su paso a la penitenciaría de San Rafael.

Desde diciembre de 2024 que tenía una prohibición de contacto y acercamiento contra la expareja de Lucas Giménez y la hija de ambos. Es que esa mujer denunció en la Justicia de Familia que Julieta Silva la llamó por teléfono celular y le dijo "yo te voy a comer el hígado y los riñones a vos y a tu hija. Los voy a dejar en la calle".

La Fiscalía sostiene que el 16 de julio de 2025, Julieta Silva hizo una videollamada por WhatsApp con Lucas Giménez y en esa comunicación mantuvo contacto nuevamente con la niña, por eso se constituyó el delito de desobediencia a una orden judicial.

Silva y Fortunato

Además de todas este prontuario reciente, Julieta Silva es recordada en San Rafael (y hasta a nivel nacional) por la muerte de Genaro Fortunato. El entonces novio de la mujer fue atropellado por ella el 9 de septiembre de 2017 cuando salían del bar La Mona, donde habían acudido a bailar.

El caso generó un fuerte debate sobre si se trató de un asesinato o fue un accidente vial. La Justicia, en todas sus instancias, se inclinó por la segunda teoría y Julieta Silva fue condenada a 3 años y 9 meses de cárcel, los que cumplió casi en su totalidad en prisión domiciliaria.