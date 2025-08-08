Psiquiatra Süleyman Zoroglu3 El psiquiatra manipulaba las mentes de los niños.

El modus operandi del peor psiquiatra del mundo

Süleyman Zorolu administraba ketamina, una droga anestésica utilizada principalmente en veterinaria, a sus pacientes menores sin supervisión hospitalaria. Bajo los efectos de esta sustancia, que puede causar alucinaciones y amnesia, los niños eran manipulados durante las sesiones para “recordar” abusos que nunca ocurrieron.

En el caso de la adolescente, el psiquiatra le ordenaba: “Recuerda las violaciones de tu padre”, induciendo falsos recuerdos que llevaban a los menores a denunciar a sus familias. En algunos casos, incluso incitó a los niños a matar a sus padres, sugiriendo envenenarlos o atacarlos.

La investigación, iniciada tras múltiples denuncias de abuso sexual presentadas con informes firmados por Süleyman Zorolu, reveló un esquema sistemático de manipulación. Más de 21 menores habían acusado a sus familias basándose en diagnósticos fraudulentos de trastorno de personalidad múltiple.

La detención y condena del psiquiatra

La policía de Turquía irrumpió en la clínica el 11 de septiembre de 2023, deteniendo al psiquiatra y a otros profesionales y empelados. Durante el operativo se encontraron dosis de ketamina, documentos que evidenciaban tráfico de drogas, chantaje y obtención ilegal de datos personales.

Süleyman Zorolu admitió haber preparado informes de abuso sexual para más de 40 menores, pero negó las acusaciones de manipulación. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras.

Los informes de la Salud Pública turca confirmaron que el psiquiatra utilizaba ketamina en dosis no aptas para humanos, lo que generaba estados de vulnerabilidad extrema en los niños, facilitando la implantación de falsos recuerdos.

El juicio, concluido en marzo de 2025, resultó en una condena de 25 años, 8 meses y 22 días de prisión para el psiquiatra Süleyman Zorolu por cargos que incluían tráfico de drogas, tortura, calumnia, chantaje, privación de libertad y violación de la privacidad.