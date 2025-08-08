La Suprema Corte de Justicia confirmó que el asesino de Emir Cuattoni debe indemnizar a la familia

Antes que la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General ya había considerado que el planteo de Dionisio Elmelaj debía ser rechazado porque el reclamo civil no había caducado.

Cuattoni fue ultimado de un disparo. Emir Cuattoni fue asesinado de un disparo cuando tenía quince años.

El caso Emir Cuattoni, una condena y una indemnización

Emir Cuattoni fue herido de muerte con un disparo de arma de fuego el 17 de abril de 2016 mientras caminaba por el Parque Benegas, en Godoy Cruz. Murió 42 días después, el 29 de mayo.

"A Emir lo recordamos todos los días. Con tristeza y con alegría, pero siempre vive en nosotros", dijo Marcelo Cuattoni, el padre, a Diario UNO tras conocerse el fallo de la Corte.

Durante casi un año, Gustavo Seré estuvo preso y a punto de ser juzgado y condenado, pero la Fiscalía de Homicidios sorprendió con su liberación y la simultánea captura de Dionosio Elmelaj, de 57 años.

Elmelaj, acusado como el asesino de Cuattoni. Foto: Sebastián Salas. Dionisio Elmelaj, condenado en el caso Emir Cuattoni.

Bajo proceso, este hombre fue sentenciado por haber dado muerte a Emir Cuattoni. El arma homicida fue hallada en su casa.

En 2020, los padres y hermanos del chico acudieron a la Justicia Civil con una demanda por daños y perjuicios por $9 millones, cifra en dinero que deberá ser actualizada a la fecha.

Los Cuattoni ganaron el pleito civil en primera y segunda instancia.

Ahora, en la Suprema Corte de Justicia que, en sintonía con la Tercera Cámara de Apelaciones, consideró que la postura de Elmelaj debía ser rechazada y que, en consecuencia, él debía pagarles a los familiares del muchacho.