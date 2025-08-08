En una jugada de último momento, el PRO se sumó a la alianza electoral Provincias Unidas

El texto es el reposteo del anuncio de Provincias Unidas en la cuenta del gobernador Nacho Torres.

Cómo se gestó la alianza electoral con Provincias Unidas y el PRO

Este jueves en la noche se desarrollaron las negociaciones entre Pradines, Difonso y Righi para llevar el sello de la alianza electoral entre los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; Carlos Sadir, de Jujuy; y Claudio Vidal, de Santa Cruz.

El espacio se presentó la semana pasada y los cinco gobernadores opositores a Milei buscan generar un bloque para las decisiones que se diriman en los proyectos claves del Congreso de la Nación.

Gobernadores coalición Como en otras jurisdicciones el espacio opositor Provincias Unidas tendrá sus candidatos en Mendoza.

Hace una semana atrás, se esperaba que el PRO conformara su frente con el Partido Demócrata y el Libertario, de donde provienen dirigentes como Omar De Marchi, ex intendente de Luján de Cuyo y actual funcionario del gobierno de Milei en Aerolíneas Argentinas.

Sin embargo, un veto en las listas de última hora por parte del gobernador Alfredo Cornejo terminó de quebrar los vínculos con la Libertad Avanza en Mendoza.