Cierre de frentes

En una jugada de último momento, el PRO se sumó a la alianza electoral Provincias Unidas

El presidente del PRO, Gabriel Pradines confirmó que se mantienen en el espacio con Jorge Difonso y Roberto Righi

Sobre el cierre de los frentes electorales, el PRO se sumó al nuevo espacio Provincias Unidas. Se trata de la alianza electoral de cinco gobernadores opositores al presidente Javier Milei y que será replicada en Mendoza con Gabriel Pradines (presidente del PRO), Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, Jorge Difonso y Roberto Righi.

Después de la medianoche y cuando el trámite estaba presentado en la Justicia Electoral de Mendoza, Pradines terminó de sellar con un posteo en X que el PRO de Mauricio Macri en Mendoza rompió con Javier Milei y se fue a un espacio que desafía a la Casa Rosada.

Post del PRO

En la cuenta oficial del PRO se posteó casi a las 2 de la madrugada de este viernes: "Hay alternativa para Mendoza. Republicana, Federal y con la fuerza para volver a crecer. Con orden, equilibrio fiscal y compromiso, podemos impulsar trabajo, producción, salud, educación e inversión federal".

El texto es el reposteo del anuncio de Provincias Unidas en la cuenta del gobernador Nacho Torres.

Cómo se gestó la alianza electoral con Provincias Unidas y el PRO

Este jueves en la noche se desarrollaron las negociaciones entre Pradines, Difonso y Righi para llevar el sello de la alianza electoral entre los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres; Carlos Sadir, de Jujuy; y Claudio Vidal, de Santa Cruz.

El espacio se presentó la semana pasada y los cinco gobernadores opositores a Milei buscan generar un bloque para las decisiones que se diriman en los proyectos claves del Congreso de la Nación.

Gobernadores coalición
Hace una semana atrás, se esperaba que el PRO conformara su frente con el Partido Demócrata y el Libertario, de donde provienen dirigentes como Omar De Marchi, ex intendente de Luján de Cuyo y actual funcionario del gobierno de Milei en Aerolíneas Argentinas.

Sin embargo, un veto en las listas de última hora por parte del gobernador Alfredo Cornejo terminó de quebrar los vínculos con la Libertad Avanza en Mendoza.

