Los nombres que puso el PRO en las listas de candidatos que negocia con sus aliados

Pradines, De Marchi, Álvaro Martínez.jpg Además de Gabriel Pradines, también aparecen en el listado de candidatos la saliente Lula Balsells Miró y se descarta que Omar De Marchi pueda ser candidato cuando se defina la alianza que firme el PRO.

Además se adosa un puñado de dirigentes salientes que dejan sus bancas en Legislatura porque se les termina el mandato. En detalle, la diputada Lula Balsells Miró podría ir al Senado, mientras que los senadores Valentín González y Germán Vicchi también figuran en los propuestos para mantenerse en sus bancas o cambiar de Cámara.

Al menos ese es plan original pensando en que la formalidad indica que deben presentar esa lista este lunes, para oficializarla y que se defina si habrá internas o no el 10 de agosto como lo estableció el mismo partido.

Es que aún no está descartado que el espacio político que lideraba la vicegobernadora Hebe Casado pueda dar batalla. Si bien ella se desafilió con la meta de sumarse a La Libertad Avanza, existe una línea interna partidaria que le responde políticamente y que podría elaborar su propia lista para pelear en una interna.

Qué hará Omar De Marchi y quiénes asoman como aliados

Si bien Omar De Marchi no aparece en este primer listado de candidatos del PRO, eso no significa que no vaya a integrar la nómina final cuando los del partido amarillo conformen la alianza con la que competirán en las elecciones legislativas.

Aunque sobrevuela la idea de que De Marchi pueda volver a la Legislatura, esa chance pareció diluirse en las últimas horas. Lo que nadie discute es que el lujanino pueda ser candidato.

hebe casado la libertad avanza.jpg Hebe Casado se desafilió del PRO para sumarse a La Libertad Avanza, aunque una línea interna partidaria le responde políticamente y podría elaborar su propia lista para pelear en una interna.

En esa puja están por estas horas tanto Pradines como presidente partidario como el mismo intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, que debaten quienes se suman a esa alianza. Entre los convidados están el PD, el Partido Libertario y, obviamente, quienes conforman La Unión Mendocina.

De fondo todos tienen claro que la fuerza que construyeron hace dos años con su interbloque hoy tiene 15 legisladores (7 diputados y 8 senadores) y que no se van a conformar con renovar las cuatro bancas que ponen en juego, sino que pretenden incrementar ese poderío legislativo.

Si eso no llegara a cuajar, parece que De Marchi y los dirigentes de su riñón -como son el presidente del PRO, el senador Gabriel Pradines y el diputado nacional Álvaro Martínez-, tienen un plan B: armar una alianza de centro derecha que incluya al PD y al Partido Libertario. A ese equipo se sumarían algunos dirigentes clave, como la diputada nacional demócrata, Mercedes Llano.