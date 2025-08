Inauguración Centro Cívico en San Rafael En el acto en San Rafael sí estuvo el intendente de General Alvear, Alejandro Molero (en la foto, al lado de Tadeo García Zalazar).

Qué dijeron desde el Gobierno

Fuentes gubernamentales justificaron la no invitación aduciendo que “se trataba de un acto de la provincia para dejar funcionando dependencias provinciales, la comuna no tenía nada que ver”. Cerca del intendente, en cambio, mostraron sorpresa por no haber sido participados del evento.

En la misiva enviada este lunes al Gobernador, Félix dice “haberle solicitado que finalice la obra de gas en Monte Comán, la que se encuentra inconclusa con más de 37 kilómetros de red de media y baja presión, enterrada, sin uso y deteriorándose… lo que expone claramente la falencia de sus gestiones”, apunta en tono crítico.

La carta completa

La carta del intendente de San Rafael Omar Félix al gobernador Alfredo Cornejo fue dada a conocer públicamente y dice textualmente:

"Señor gobernador Alfredo Cornejo, en primer lugar no me asombra ni extraña, aunque tampoco me molesta, que efectúe una inauguración en San Rafael sin incluirme, e incluso invitando a intendentes de otros departamentos. Lo conozco en modo campaña, y eso es parte de su accionar. En ese sentido somos distintos, ya que para mí la institucionalidad es importante y está por encima de cualquier maniobra política o proselitista. Lo que no puedo aceptar son sus afirmaciones difamatorias sobre mi persona, por el hecho de haberle solicitado que finalice la obra de gas en Monte Comán, la que se encuentra inconclusa con más de 37 kilómetros de red de media y baja presión, enterrada, sin uso y deteriorándose.

Omar Félix1 Omar Félix se mostró molesto con Alfredo Cornejo.

Dicha obra se licitó durante el gobierno de Julio Cobos, en el que usted era ministro. Y su equipo de gobierno, que asumió en el 2015, hasta la fecha no recuperó la inversión, lo que expone claramente la falencia de sus gestiones.

Otra falacia que me veo obligado a refutar es cuando usted afirma que este municipio 'no está capacitado para hacer este tipo de obras'. Debe saber, señor gobernador, que este equipo de gestión estableció un récord nacional en la ejecución de un gasoducto, ya que en 1 año y 8 meses logramos realizar casi el 90% de una obra notablemente superior a la que le estoy reclamando (Monte Comán), y que se vio paralizada por falta de recursos cuando asumió el actual gobierno Nacional.

En ese contexto, tampoco me asombra ni sorprende la falta de apoyo de su gobierno y del Municipio de General Alvear en el reclamo judicial que - ante la paralización de obras del gasoducto - ejecutamos contra el Estado Nacional. En eso también somos diferentes: nosotros defendemos nuestra región y ante un planteo similar de vuestra parte, no hubiésemos dudado en intervenir, independientemente del signo político que ocupase la Casa Rosada.

Desde ya que aceptamos el envío de fondos que usted mismo propuso durante la apertura de sesiones ordinarias el 1 de mayo, para terminar el gasoducto o derivarlos a la ampliación de la red a la Villa 25 de Mayo.

El Municipio nunca cambió los montos necesarios para terminar la obra, pero se lo informo nuevamente: son 3.461 millones de pesos. Si bien contamos con dicho recurso, esperamos asuma su compromiso con los sureños. No busque excusas para no cumplir y mande los fondos.

Siempre dispuesto al diálogo, lo saludo atentamente".