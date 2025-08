La vicepresidenta Victoria Villarruel denunció a un portal oficialista por rebelión y amenazas

Denuncia de Villarruel contra La Derecha Diario

La denuncia de Victoria Villarruel

La presentación judicial de la vicepresidenta escala a un nuevo nivel la interna y la crisis políticIntetra en la cúpula del Gobierno. Se produce en un clima de máxima tensión, días después de que a Villarruel le impidieran el ingreso al acto de La Rural que encabezó el presidente Javier Milei y de que el diputado José Luis Espert la declarara "fuera del proyecto".

La vicepresidenta viene soportando críticas no sólo del presidente sino de importantes funcionarios nacionales como es el caso de los ministros Luis Petri y Paricia Bullrich.

El mendocino Petri dijo días atrás: "Al kirchnerismo le vamos a ganar pero no es un rival endeble, es imprescindible la batalla en la provincia de Buenos Aires. Villarruel nunca me sugirió nada respecto del Ministerio de Defensa, ella no forma parte de la gestión,compró la agenda de la oposición, fue votada para acompañar al presidente y hoy no sostiene las políticas del Gobierno. Es una traidora. No tiene contactos con las Fuerzas Armadas, ninguna injerencia en nuestra gestión".