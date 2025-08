El intendente de Luján se hizo la vasectomía y pidió compromiso masculino en la planificación familiar

Vasectomía práctica ambulatoria.jpg Allasino contó que decidió hacerse la vasectomía y detalló que la intervención es simple y ambulatoria. Foto gentileza ambito.com

El intendente lujanino marcó que a su entender avanzar con este tipo de método anticonceptivo es parte de la discusión de las nuevas masculinidades e instó a los hombres a informarse para desterrar mitos que rodean a la vasectomía.

Y cerró: "Me parece que está bueno equilibrar las cargas, una pareja es un equipo, donde los dos deben tirar por igual, y que uno pueda también hacer su aporte. Me parece que es saludable, que habla de madurez, que habla de que el hombre también no tiene que tenerle miedo a cosas tan sencillas, porque está todo el miedo, que la virilidad, la potencia sexual, bueno, todos los miedos que se gestan por la falta de apertura al diálogo y de información".

Cómo es el post operatorio de la vasectomía y qué cuidados exige

Como un argumento más para instar a los varones a optar por la vasectomía en el contexto de la planificación familiar, Allasino contó que la intervención quirúrgica no dura más de media hora y que el post operatorio tampoco tiene por qué ser complicado.

"Las primeras 24 horas son de reposo absoluto, estás con hielo en la zona testicular para que se desinflame y tomás Ibuprofeno o alguna cosita cada 8 horas. Al segundo día, que para mí fue el día sábado, ya estaba mucho mejor. Tratará de no hacer ejercicio físico los primeros 7-10 días, según las consideraciones del médico, para que no tengas ninguna laceración en otros conductos próximos".

Detalló que para garantizar que no se va a romper con esa planificación familiar, después de la vasectomía se hace un estudio de un espermograma aproximadamente a los 20 días.

"Si te da positivo el espermograma puede que haya que rever la intervención. Y si no, si te da negativo, es que ya no hay conducción de espermatozoides".

Además sumó: "Si uno quisiera el día de mañana volver a ser padre, hay formas de hacer la extracción de espermatozoide y hacer una fecundación in vitro para poder lograrlo, no es una intervención que no se pueda revertir", remarcó.