Luis Petri acusó de traidora a Victoria Villarruel y defendió la alianza con el PRO en Buenos Aires

Luis Petri Victoria Villarruel.jpg Luis Petri acusó de traidora a la vicepresidenta Victoria Villarruel y la denostó por "comprar la agenda de la oposición". Salieron leyes desfavorables para Milei en las últimas semanas.

Sospechas de maniobras por parte del kirchnerismo para ganar las elecciones

El ministro de Defensa puso un manto de sospechas en el proceder del kirchnerismo para el armado de las listas.

"Lo que hizo el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, en el cierre de listas, es gravísimo, cortaron la luz, inclinaron la cancha, y hasta donde quieren llegar, por eso es imprescindible lo que dice Karina en el tuit, el kirchnerismo está enfrente. Se llevaron puesta a la Argentina, la saquearon, ahora está dispuesto a hacer de todo para conservar el poder, por ejemplo, hacer fraude. Fue imprescindible el tuit de Karina para aclarar y ordenar el proceso, decir: estas fueron las reglas para tomar las decisiones para el armado de listas. En las redes a veces se cuestionan algunas decisiones y es imprescindible aclarar eso. Siempre los armados de lista son frazada corta", ahondó el mendocino que aún permanece dentro de Cambia Mendoza y todavía no reveló si será candidato para las legislativas de octubre.

Luis Petri Javier y Karina Milei.jpg El presidente Javier Milei junto a Luis Petri. Detrás, Karina Milei, armadoras de las alianzas en las provincias para estas elecciones.

El mensaje de Karina Milei que fue una de las jugadas políticas del día por el alto impacto que generó, fue una proclama a que la Libertad Avanza se diferencia del kirchnerismo "y la vieja política".

El posteo de Karina Milei del que habló Petri

Este miércoles, Karina Milei se expresó en X sobre el armado de listas para la provincia de Buenos Aires:

"Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo. La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa. Aplicamos el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei. Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá. El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo. El que convirtió la provincia en su feudo. El que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas ni con discursos vacíos, sino con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia. Hoy más que nunca, La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener.