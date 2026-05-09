El diputado nacional por Mendoza Luis Petri fue una de las figuras políticas en la 45° edición de la Fiesta de la Ganadería.
Luis Petri compartió con productores en la Fiesta de la Ganadería
El diputado nacional Luis Petri fue una de las presencias destacadas en la Fiesta de la Ganadería
El sanmartiniano compartió con productores sureños, escuchó sus reclamos y se interiorizó sobre el presente de la ganadería.
“La Fiesta de la Ganadería es parte de nuestra identidad”, dijo este sábado.
Luis Petri en la Fiesta de la Ganadería
El legislador nacional no estuvo solamente en el tradicional almuerzo de la Ganadería sino también en la previa. “Muchas veces vine, pero esta es la primera vez que lo hago desde la previa, donde la fiesta se hace”, repasó.
“Entre la adrenalina del remate y el calor de los fuegos, celebramos el fruto del trabajo de todo un año. Es el esfuerzo de nuestra gente lo que hace grande a Mendoza”, dijo Luis Petri.
En la Fiesta de la Ganadería sí, en la reunión radical no
Donde no pasó desapercibida su ausencia fue en la paella radical, que tradicionalmente se lleva a cabo en la noche previa al almuerzo de la Fiesta de la Ganadería.
Allí hubo petristas, especialmente su hermana Griselda Petri –legisladora provincial-, pero el que no estuvo fue el propio Luis Petri, actualmente afiliado a La Libertad Avanza.