Luis Petri compartió con productores en la Fiesta de la Ganadería

luis petri fiesta de la ganaderia 2026 Luis Petri pasó el fin de semana en la Fiesta de la Ganadería.

Luis Petri en la Fiesta de la Ganadería

El legislador nacional no estuvo solamente en el tradicional almuerzo de la Ganadería sino también en la previa. “Muchas veces vine, pero esta es la primera vez que lo hago desde la previa, donde la fiesta se hace”, repasó.

“Entre la adrenalina del remate y el calor de los fuegos, celebramos el fruto del trabajo de todo un año. Es el esfuerzo de nuestra gente lo que hace grande a Mendoza”, dijo Luis Petri.

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En la Fiesta de la Ganadería sí, en la reunión radical no

Donde no pasó desapercibida su ausencia fue en la paella radical, que tradicionalmente se lleva a cabo en la noche previa al almuerzo de la Fiesta de la Ganadería.

Allí hubo petristas, especialmente su hermana Griselda Petri –legisladora provincial-, pero el que no estuvo fue el propio Luis Petri, actualmente afiliado a La Libertad Avanza.