Dirigida por Anna Kazejak, está recomendada serie de Netflix, qué cuenta la historia de tres mujeres que toman la decisión de prostituirse para independizarse, en un total de 10 capítulos, con una duración de aproximadamente 35 y 38 minutos cada uno.

Sin dudas que se trata de un plan perfecto para ver el fin de semana, en una serie para maratonear sin parar.

netflix-serie-glitter La serie de Netflix tiene escenas subidas de tono.

Netflix: de qué trata la serie Glitter

El relato de la serie de Netflix centra su trama en tres mujeres que transitan sus vivencias en la Polonia de 1976, en una época llena de cambios sociales y políticos. Estas mujeres, que intentan independizarse a pesar de todos los prejuicios existentes, buscan además un amor verdadero.

serie-glitter-netflix La serie de Netflix es una de las más vistas.

Reparto de Glitter, serie de Netflix

Magdalena Poplawska (Helena Michalowska)

Wiktoria Filus (Pola)

Matylda Giegno (Marysia)

Bartlomiej Kotschedoff (Bogdan)

Szymon Piotr Warszawski (Wladek)

Lukasz Simlat (Adam)

Stanisaw Linowski (Staszek)

Jdrzej Hycnar (Jurek)

Folco Marchi (Tomas Barre)

Tráiler de Glitter, serie de Netflix

Embed - Brokat | Oficjalny zwiastun | Netflix

Dónde ver la serie Glitter según la zona geográfica