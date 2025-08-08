La actriz Magdalena Poplawska interpreta a Helena Michalowska en la serie de Netflix.

El catálogo de series y películas de Netflix la está rompiendo con una serie subida de tono que no tiene desperdicio. Se trata de Glitter, una producción recomendada por los usuarios y que está bien rankeada en el top de las más vistas.

Esta serie polaca de 2022 tiene un total de 10 capítulos y arrasa para con su historia dramática y sensual, ya un éxito a nivel mundial.

Protagonizada por Magdalena Poplawska (Helena), Wiktoria Filus (Pola) y Matylda Giegzno (Marysa), la serie Glitter le sacó las mejores reseñas a la crítica, qué le dedicó muy buenas calificaciones, como los alentadores comentarios del público.

Dirigida por Anna Kazejak, está recomendada serie de Netflix, qué cuenta la historia de tres mujeres que toman la decisión de prostituirse para independizarse, en un total de 10 capítulos, con una duración de aproximadamente 35 y 38 minutos cada uno.

Sin dudas que se trata de un plan perfecto para ver el fin de semana, en una serie para maratonear sin parar.

netflix-serie-glitter
La serie de Netflix tiene escenas subidas de tono.

Netflix: de qué trata la serie Glitter

El relato de la serie de Netflix centra su trama en tres mujeres que transitan sus vivencias en la Polonia de 1976, en una época llena de cambios sociales y políticos. Estas mujeres, que intentan independizarse a pesar de todos los prejuicios existentes, buscan además un amor verdadero.

serie-glitter-netflix
La serie de Netflix es una de las más vistas.

Reparto de Glitter, serie de Netflix

  • Magdalena Poplawska (Helena Michalowska)
  • Wiktoria Filus (Pola)
  • Matylda Giegno (Marysia)
  • Bartlomiej Kotschedoff (Bogdan)
  • Szymon Piotr Warszawski (Wladek)
  • Lukasz Simlat (Adam)
  • Stanisaw Linowski (Staszek)
  • Jdrzej Hycnar (Jurek)
  • Folco Marchi (Tomas Barre)

Tráiler de Glitter, serie de Netflix

Dónde ver la serie Glitter según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Glitter se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Glitter se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Glitter se puede ver en Netflix.

