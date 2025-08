Con una duración de 1 hora y 39 minutos, esta joya de Netflix se puede ver en la cartelera desde mayo del 2019.

pelicula-martina-dry-netflix La actriz Antonella Costa la rompe en esta película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Martina Dry

Martina Andrade (Antonella Costa) es una mujer que no tiene muchas ganas de afrontar la vida luego de una ruptura amorosa. Además, ya no puede cantar como antes, porque ha ido perdiendo la voz, quedando casi sin motivación para brillar arriba del escenario. La vida de Martina transcurre sin grandes sobresaltos, hasta que Francisca (Geraldine Neary) irrumpe en su vida. Francisca es una fanática suya y se hace pasar por su hermana. Pero esta chica no viene sola, sino que lo hace acompañada de su novio César (Pedro Campos), a quien Martina no le puede sacar la mirada y siente que le quita la respiración.

netflix-pelicula-martina-dry La película de Netflix es de origen chileno y tiene escenas subidas de tono.

Reparto de Martina Dry, película de Netflix

Antonella Costa (Martina Andrade)

Patricio Contreras (Nacho)

Geraldine Neary (Francisca)

Pedro Campos (César)

Álvaro Espinoza (Juan)

Yonar Sánchez (Samuel)

Tráiler de Martina Dry, película de Netflix

Dónde ver la película Martina Dry, según la zona geográfica