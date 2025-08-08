La serie de Netflix con una estrella de Vikings que tenía todo para triunfar y fue un rotundo fracaso

Pero ninguno de esos datos sirvió para salvar a la serie La Niebla. De hecho, fueron varias las razones para sufrir su cancelación.

En primer lugar, esta serie que estará en Netflix hasta el 25 de agosto, debió soportar un cambio de ejecutivos en la cadena estadounidense que la producía. Y si bien, hubo una posibilidad de que siguiera, finalmente no tuvo oportunidad.

Embed - Official Trailer: The Mist (From a Story by Stephen King)

Y esa oportunidad no llegó porque la cifra de espectadores fue pobre, ya que pasó de 1,2 millones de espectadores a 800.000 en su cadena original, quedando afuera de las 30 más vistas en el momento. Ni siquiera Netflix la quiso salvar después de ello.

Pero también esto tenía una razón. Si bien, la serie toma elementos de la novela de Stephen King, "se olvidó" de tramas muy importantes para caer en el terror básico y eso le jugó en contra.

De qué se trata La Niebla, la serie de Netflix

La novela de Stephen King cuenta la historia de un pueblo que queda envuelto en una misteriosa niebla que alberga seres terroríficos. Parte del pueblo queda encerrado en un almacén, en donde se armarán dos grupos que se enfrentarán a la hora de manejar el conflicto.

En tanto, en el caso de la serie de Netflix hay algunas diferencias. El almacén pasa a ser el centro comercial y prepondera la pelea por la supervivencia y no tanto el conflicto psicológico de los sobrevivientes.

netflix, serie la niebla Alyssa Sutherland, que fue parte de Vikings, formó parte de esta serie de Netflix

Reparto de La Niebla, la serie de Netflix