Verónica Sánchez protagoniza en Netflix la serie Ángela. Foto: Getty Images.

La plataforma de series y películas de Netflix estrenó el viernes 4 de julio de 2025 una superproducción española llena de suspenso y drama que mantiene la tensión durante toda la trama hasta su impactante final y ya se perfila como uno de los thrillers más inquietantes del año.

Se trata de la serie Ángela, un thriller que ya está entre los mejores del 2025. El mismo estrenó hace poco en Netflix, pero es una producción del 2024. Sin tantos anuncios llegó a Netflix y, en silencio, ya está en la cima de las más vistas de la plataforma.

Ángela es una serie protagonizada por Verónica Sánchez y Daniel Grao que fue dirigida por Norberto López Amado y explora cómo el abuso puede no dejar marcas físicas, pero sí destruir la autoestima y la percepción de la víctima.

A lo largo de 6 capítulos, la serie Ángela te llevará por una "trama llena de sorprensas capaz de atrapar al espectador", de acuerdo a lo escrito por Ekaitz Ortega, de Hobby Consolas.

Netflix: de qué trata la serie Ángela

La trama de la serie Ángela comienza cuando un antiguo compañero de escuela le revela a Ángela un secreto sobre su pasado y ella encuentra el escape que tanto anhelaba.

Ángela, interpretada por Verónica Sánchez, lleva una vida aparentemente idílica: tiene dos hijas fantásticas, un esposo encantador y una casa espectacular. Sin embargo, esta fachada es un fraude y cada vez le cuesta más esfuerzo mantenerla.

Ángela es en realidad una mujer maltratada por Gonzalo (Daniel Grao), un marido obsesivo que la ha convencido de que sin él no sería nada. Hasta que un día aparece Edu (Jaime Zatarin), un atractivo joven que le desvela sorprendentes secretos y que está dispuesto a ayudarla eliminándolo de su vida.

Eduardo es en realidad un investigador privado que indaga en un caso relacionado con Gonzalo. Este giro lleva a Ángela a descubrir secretos ocultos de su esposo y a iniciar su propia investigación, lo que desencadena una serie de acontecimientos que la empujan a buscar una salida, pero pagará un alto precio.

Netflix: tráiler de la serie Ángela

Reparto de Ángela, serie de Netflix

  • Verónica Sánchez como Ángela
  • Daniel Grao como Gonzalo
  • Jaime Zatarin como Edu
  • Lucía Jiménez como Esther
  • María Isabel Díaz como Maribel

Dónde ver la serie Ángela, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Ángela se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Ángela se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Ángela se puede ver en Netflix.

