A lo largo de 6 capítulos, la serie Ángela te llevará por una "trama llena de sorprensas capaz de atrapar al espectador", de acuerdo a lo escrito por Ekaitz Ortega, de Hobby Consolas.

Netflix: de qué trata la serie Ángela

ángela serie (1)

La trama de la serie Ángela comienza cuando un antiguo compañero de escuela le revela a Ángela un secreto sobre su pasado y ella encuentra el escape que tanto anhelaba.

Ángela, interpretada por Verónica Sánchez, lleva una vida aparentemente idílica: tiene dos hijas fantásticas, un esposo encantador y una casa espectacular. Sin embargo, esta fachada es un fraude y cada vez le cuesta más esfuerzo mantenerla.

ángela serie (2)

Ángela es en realidad una mujer maltratada por Gonzalo (Daniel Grao), un marido obsesivo que la ha convencido de que sin él no sería nada. Hasta que un día aparece Edu (Jaime Zatarin), un atractivo joven que le desvela sorprendentes secretos y que está dispuesto a ayudarla eliminándolo de su vida.

Eduardo es en realidad un investigador privado que indaga en un caso relacionado con Gonzalo. Este giro lleva a Ángela a descubrir secretos ocultos de su esposo y a iniciar su propia investigación, lo que desencadena una serie de acontecimientos que la empujan a buscar una salida, pero pagará un alto precio.

Netflix: tráiler de la serie Ángela

Embed - ÁNGELA - TRÁILER OFICIAL (HD)

Reparto de Ángela, serie de Netflix

Verónica Sánchez como Ángela

Daniel Grao como Gonzalo

Jaime Zatarin como Edu

Lucía Jiménez como Esther

María Isabel Díaz como Maribel

Dónde ver la serie Ángela, según la zona geográfica