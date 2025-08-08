unciudadano Mucha acción. Netflix tiene la gran película con mucha acción, El vengador, con Gerard Butler.

Pero en un pestañeo todo se esfuma. Dos ladrones ingresan más deseosos de satisfacer su libido y apetito asesino que de cargarse objetos de valor.

Viudo y sin hija, resignado a ver cómo el fiscal Nick Rice (Jamie Foxx) negocia la libertad de uno de los asaltantes, Clyde espera a que éste salga en libertad para perpetrar su ansiada revancha que no abarca sólo a los asesinos. Está desencantado con la totalidad del poder judicial, y se va a encargar de demostrarlo.

Netflix: de qué se trata la película El vengador

La sinopsis de la película El vengador, dice que Clyde Shelton (Gerard Butler) es un hombre que lo ha perdido todo: diez años atrás su mujer y su hija fueron brutalmente asesinadas, pero el verdadero criminal no fue condenado.

vengador Mucha acción. Netflix tiene la gran película con mucha acción, El vengador, con Gerard Butler.

El responsable de esta injusticia es Nick Rice (Jamie Foxx), el ambicioso ayudante del fiscal del distrito, que hizo un pacto con el abogado de uno de los asesinos.

Pero Clyde no ha olvidado lo sucedido, y ha esperado todo este tiempo para poder llevar a cabo su venganza implacable.

Netflix: reparto de la película El vengador

Gerard Butler como Clyde Shelton

como Clyde Shelton Jamie Foxx como Nick Rice

como Nick Rice Colm Meaney como Detective Dunnigan

como Detective Dunnigan Leslie bibb como Sarah Lowell

como Sarah Lowell Bruce McGill como Jonas Cantrell

como Jonas Cantrell Viola Davis Mayor of Philadelphia

Mayor of Philadelphia Michael Irby como Detective Garza

Trailer de la película El vengador

Embed - Un Ciudadano Ejemplar | Tráiler oficial HD (Español) #UnCiudadanoEjemplar #Policíaco #trailerespañol

Dónde ver El vengador, según la zona geográfica