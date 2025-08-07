Icónica y legendaria. Netflix arrasa con la película con Tom Hanks más taquillera de la historia

Icónica y legendaria. Netflix arrasa con la película con Tom Hanks más taquillera de la historia, Náufrago. 

Netflix tiene dentro de su extenso catálogo de series y películas a una obra maestra interpretada genialmente por Tom Hanks, Náufrago. Chuck Noland (Tom Hanks), un ejecutivo de la empresa multinacional de mensajería FedEx, se ve apartado de su cómoda vida y de su prometida a causa de un accidente de avión que lo deja aislado de la civilización en una remota isla tropical en medio del océano.

Icónica y legendaria. Netflix arrasa con la película con Tom Hanks más taquillera de la historia, Náufrago.

Icónica y legendaria. Netflix arrasa con la película con Tom Hanks más taquillera de la historia, Náufrago.

Tras cuatro años de lucha por la supervivencia, completamente solo en la isla, Chuck aprende todas las técnicas de subsistencia mientras sufre la tortura de la soledad. La solución: arriesgar la vida adentrándose mar adentro.

Tom Hanks cargó sobre sus hombros con 100 minutos de película, sin prácticamente música y con muy pocos diálogos. Además, durante el rodaje tuvo que adelgazar 20 kilos para hacer creíble el aspecto de su personaje tras pasar tres años aislado. Ello obligó a paralizar la cinta durante casi 365 días.

Netflix: de qué se trata la película Náufrago

La reseña de la película Náufrago cuenta que el ingeniero de sistemas de Fed Ex Chuck Noland (Tom Hanks) nunca pierde la noción del tiempo, es muy metódico con su trabajo y está continuamente separado de su novia Kelly debido a los numerosos viajes de negocios que debe realizar.

Icónica y legendaria. Netflix arrasa con la película con Tom Hanks más taquillera de la historia, Náufrago.

Icónica y legendaria. Netflix arrasa con la película con Tom Hanks más taquillera de la historia, Náufrago.

En uno de esos viajes su vida dará un giro inesperado cuando el avión en el que viaja se estrella. Él sobrevive, pero da a parar a una isla desierta en la que tendrá que luchar por su supervivencia.

Aquí Chuck aprenderá a ver la vida con otros ojos mientras descubre qué significa realmente vivir en soledad.

Netflix: reparto de la película Náufrago

  • Tom Hanks
  • Helen Hunt
  • Chris Noth
  • Lari White
  • Nick Searcy
  • Jennifer Lewis
  • Viveka Davis

Trailer de la película Náufrago

Embed - Película | Náufrago | Trailer

Dónde ver la película Náufrago, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Náufrago se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Náufrago se puede ver en Netflix.
  • España: la película Náufrago se puede ver en Netflix.

