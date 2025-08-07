Netflix: de qué se trata la película Náufrago

La reseña de la película Náufrago cuenta que el ingeniero de sistemas de Fed Ex Chuck Noland (Tom Hanks) nunca pierde la noción del tiempo, es muy metódico con su trabajo y está continuamente separado de su novia Kelly debido a los numerosos viajes de negocios que debe realizar.

En uno de esos viajes su vida dará un giro inesperado cuando el avión en el que viaja se estrella. Él sobrevive, pero da a parar a una isla desierta en la que tendrá que luchar por su supervivencia.

Aquí Chuck aprenderá a ver la vida con otros ojos mientras descubre qué significa realmente vivir en soledad.

Netflix: reparto de la película Náufrago

Tom Hanks

Helen Hunt

Chris Noth

Lari White

Nick Searcy

Jennifer Lewis

Viveka Davis

Trailer de la película Náufrago

