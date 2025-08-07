Los números de reproducciones obtenidos por esta serie, superaron ampliamente cualquier tipo de expectativa generado en la previa a la llegada al catálogo de series y películas de Netflix. De acuerdo a la información oficial que brinda la plataforma de streaming, entre las ofertas de serie, compite con Stranger Things, La Casa de Papel y El Juego del Calamar, para ser de las más vistas de la historia.
Esta serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces tiene el honor de ser una de las más importantes de la plataforma de streaming. Además, acaba de estrenar una nueva temporada.
Embed - Merlina | Escena del baile | Netflix
Netflix: trama de la serie Merlina
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de apenas 8 capítulos y sin precedentes, Merlina centra su historia en: "Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina Addams investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos (y enemigos) en la Academia Nunca Más".
Esta serie sigue rankeando en Netflix dentro de su género, y el fanatismo ha resurgido por la próxima llegada de una nueva temporada.
Reparto de Merlina, la serie de Netflix
- Jenna Ortega como Wednesday Addams
- Emma Myer como Enid Sinclair
- Joy Sunday como Bianca Barclay
- Hunter Doohan como Tyler Galpin
- Gwendoline Christie como Larissa Weems
- Jamie McShane como Donovan Galpin
- Christina Ricci como Marilyn Thornhill
- Catherine Zeta Jone como Morticia Addams
Dónde ver la serie Merlina, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Merlina se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Wednesday se puede ver en Netflix.
- España: Miércoles se puede ver en Netflix.