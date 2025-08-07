Los números de reproducciones obtenidos por esta serie, superaron ampliamente cualquier tipo de expectativa generado en la previa a la llegada al catálogo de series y películas de Netflix. De acuerdo a la información oficial que brinda la plataforma de streaming, entre las ofertas de serie, compite con Stranger Things, La Casa de Papel y El Juego del Calamar, para ser de las más vistas de la historia.

Esta serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces tiene el honor de ser una de las más importantes de la plataforma de streaming. Además, acaba de estrenar una nueva temporada.

Embed - Merlina | Escena del baile | Netflix

Netflix: trama de la serie Merlina

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de apenas 8 capítulos y sin precedentes, Merlina centra su historia en: "Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina Addams investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos (y enemigos) en la Academia Nunca Más".

Esta serie sigue rankeando en Netflix dentro de su género, y el fanatismo ha resurgido por la próxima llegada de una nueva temporada.

merlina-netflix1.jpg

Reparto de Merlina, la serie de Netflix

Jenna Ortega como Wednesday Addams

Emma Myer como Enid Sinclair

Joy Sunday como Bianca Barclay

Hunter Doohan como Tyler Galpin

Gwendoline Christie como Larissa Weems

Jamie McShane como Donovan Galpin

Christina Ricci como Marilyn Thornhill

Catherine Zeta Jone como Morticia Addams

Dónde ver la serie Merlina, según la zona geográfica