Está en Netflix, tiene 8 capítulos y su historia dio que hablar al mundo entero

Netflix tiene un catálogo de series y películas lleno de joyas, donde algunas se destacan a niveles impensados. Una serie ha pasado a convertirse en una de las más importantes de toda la historia de la plataforma, con un relato de un personaje más que conocido, y tiene apenas 12 capítulos: Merlina.

Estamos frente a una de las producciones estadounidenses que llegaron al catálogo de Netflix para romper todo, y eso ocurrió desde el primer momento en el que se sumó al catálogo de series y películas. La serie trae consigo la historia de uno de los personajes más queridos de Los Locos Adams, y su presencia en la plataforma de streaming no pasó inadvertida, sino que fue de las más esperadas, es por eso que acaba de estrenar una nueva temporada.

netflix, merlina.jpg

12 capítulos le fueron suficientes a esta serie para posicionarse como una de las historias dramáticas más elegidas de los últimos 5 años en el catálogo de series y películas de Netflix. Su historia no solo se convirtió en un furor mundial dentro de la plataforma de streaming, sino que rompió con la pantalla y logró que su relato pasase a ser una movida marketinera sin precedentes.

Los números de reproducciones obtenidos por esta serie, superaron ampliamente cualquier tipo de expectativa generado en la previa a la llegada al catálogo de series y películas de Netflix. De acuerdo a la información oficial que brinda la plataforma de streaming, entre las ofertas de serie, compite con Stranger Things, La Casa de Papel y El Juego del Calamar, para ser de las más vistas de la historia.

Esta serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces tiene el honor de ser una de las más importantes de la plataforma de streaming. Además, acaba de estrenar una nueva temporada.

Embed - Merlina | Escena del baile | Netflix

Netflix: trama de la serie Merlina

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de apenas 8 capítulos y sin precedentes, Merlina centra su historia en: "Inteligente, sarcástica y un poco muerta por dentro, Merlina Addams investiga una ola de asesinatos mientras hace nuevos amigos (y enemigos) en la Academia Nunca Más".

Esta serie sigue rankeando en Netflix dentro de su género, y el fanatismo ha resurgido por la próxima llegada de una nueva temporada.

merlina-netflix1.jpg

Reparto de Merlina, la serie de Netflix

  • Jenna Ortega como Wednesday Addams
  • Emma Myer como Enid Sinclair
  • Joy Sunday como Bianca Barclay
  • Hunter Doohan como Tyler Galpin
  • Gwendoline Christie como Larissa Weems
  • Jamie McShane como Donovan Galpin
  • Christina Ricci como Marilyn Thornhill
  • Catherine Zeta Jone como Morticia Addams

Dónde ver la serie Merlina, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Merlina se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Wednesday se puede ver en Netflix.
  • España: Miércoles se puede ver en Netflix.

