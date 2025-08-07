La prensa especializada, que catalogó está película como una "pequeña pesadilla de terror sorpresivamente efectiva", también la defenestró, sosteniendo que se trata de una producción "desagradable".

El estreno de esta película en Netflix fue el 5 de junio 2025, con una duración de 1 hora y 31 minutos.

netflix-pelicula-las-ruinas La película de Netflix es una de las mejores entregas de terror de los últimos tiempos.

Netflix: de qué trata la película Las ruinas

La trama de la película de Netflix tiene como protagonistas cuatro amigos que emprenden un viaje a Cancún desde los Estados Unidos, con objetivo disfrutar de unas soñadas vacaciones. Estos cuatro turistas comienzan a vivir situaciones peligrosas en México, sobre todo cuando conocen a Mathias, quien los convence de ir a una excavación arqueológica. En el trayecto hacia esas ruinas mayas antiguas, se las deberán ver con unos nativos bastante peligrosos.

netflix-las-ruinas-pelicula Netflix arrasa con esta película de 2008.

Reparto de Las ruinas, película de Netflix

Jean Malone (Amy)

Jonathan Tucker (Jeff McIntire)

Laura Ramsey (Stacy)

Shawn Ashmore (Eric)

Joe Anderson (Mathias)

Dimitri Baveas (Dimitri)

Tráiler de Las ruinas, película de Netflix

Embed - LAS RUINAS (Trailer español)

Dónde ver la película Las ruinas: La reina del baile, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Las ruinas se puede ver en Netflix.

Estados Unidos: la película The ruins no está disponible en Netflix.

España: la película Las ruinas se puede ver en Netflix.