"El realizador Noah Baumbach usa el contraste para ejercer la sátira social con tono amable y un Stiller que sabe cómo sacarle partido a cada elemento cómico", afirma Revista Noticias.

mientras somos jovenes.jpg

Dónde ver la película Mientras somos jóvenes, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película Mientras somos jóvenes se puede ver en Netflix , Movistar TV y Prime Video.

, Movistar TV y Prime Video. Estados Unidos: la película While we’re young se puede alquilar en Apple TV y ver gratis en Kanopy.

España: la película Mientras somos jóvenes se puede ver en Prime Video.

Netflix: de qué trata la película Mientras somos jóvenes

Mientras somos jóvenes es una película disponible en Netflix que centra su trama en el paso del tiempo y cómo las expectativas y las frustraciones afectan en la vida adulta.

Josh Srebnick (Ben Stiller), un veterano director de documentales, se encuentra en un bache creativo en su carrera mientras prepara su próxima película y en su mujer Cornelia Srebnick (Naomi Watts), pero comienzan a juntarse con una pareja muy chispeante y alegre, que termina trayéndoles aire renovado para su vida.

netflix-mientras-somos-jovenes.jpg

Jamie (Adam Driver) y Darby (Amanda Seyfried) son una joven pareja de espíritu libre que ayudará al documentalisata y a su esposa a liberarse de sus prejuicios. Gracias a ellos, comienzan a recuperar su juventud perdida.

Netflix: tráiler de la película Mientras somos jóvenes

Embed - Mientras Somos Jóvenes - Trailer Oficial

Reparto Mientras somos jóvenes, película de Netflix

Ben Stiller como Josh Srebnick

Naomi Watts como Cornelia Srebnick

Adam Driver como Jamie

Amanda Seyfried como Darby

Chaerles Grodin como Leslie Breitbart

Brady Corbet como Kent

Maria Dizzia como Marina