Amanda Seyfried protagoniza en Netflix la película Mientras somos jóvenes. Foto: Getty Images.

Netflix es la plataforma de streaming más popular a nivel mundial, ya que cuenta con muchas series y películas de excelente calidad y que han sabido ganarse las mejores críticas por parte de la prensa especializada internacional. Ben Stiller, Naomi Watts, Amanda Seyfried y Adam Driver protagonizan una película de comedia y drama para reflexionar.

Se trata de Mientras somos jóvenes, una película dirigida por Noah Baumbach que estrenó en 2015 y cuyas temáticas tienen que ver con el paso del tiempo en el cuerpo, en la neurosis, en las expectativas, en las imposibilidades y en las frustaciones.

Mientras somos jóvenes es una película disponible en Netflix, cuyo relato "confía ante todo en la notable capacidad de Baumbach para captar al vuelo reacciones (sobre todo de parte de la extraordinaria Watts) y conductas que van del optimismo a la conciencia de la desventura", sentencia Diario La Nación.

"El realizador Noah Baumbach usa el contraste para ejercer la sátira social con tono amable y un Stiller que sabe cómo sacarle partido a cada elemento cómico", afirma Revista Noticias.

Dónde ver la película Mientras somos jóvenes, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Mientras somos jóvenes se puede ver en Netflix, Movistar TV y Prime Video.
  • Estados Unidos: la película While we’re young se puede alquilar en Apple TV y ver gratis en Kanopy.
  • España: la película Mientras somos jóvenes se puede ver en Prime Video.

Netflix: de qué trata la película Mientras somos jóvenes

Mientras somos jóvenes es una película disponible en Netflix que centra su trama en el paso del tiempo y cómo las expectativas y las frustraciones afectan en la vida adulta.

Josh Srebnick (Ben Stiller), un veterano director de documentales, se encuentra en un bache creativo en su carrera mientras prepara su próxima película y en su mujer Cornelia Srebnick (Naomi Watts), pero comienzan a juntarse con una pareja muy chispeante y alegre, que termina trayéndoles aire renovado para su vida.

Jamie (Adam Driver) y Darby (Amanda Seyfried) son una joven pareja de espíritu libre que ayudará al documentalisata y a su esposa a liberarse de sus prejuicios. Gracias a ellos, comienzan a recuperar su juventud perdida.

Netflix: tráiler de la película Mientras somos jóvenes

Embed - Mientras Somos Jóvenes - Trailer Oficial

Reparto Mientras somos jóvenes, película de Netflix

  • Ben Stiller como Josh Srebnick
  • Naomi Watts como Cornelia Srebnick
  • Adam Driver como Jamie
  • Amanda Seyfried como Darby
  • Chaerles Grodin como Leslie Breitbart
  • Brady Corbet como Kent
  • Maria Dizzia como Marina
