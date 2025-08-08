"El realizador Noah Baumbach usa el contraste para ejercer la sátira social con tono amable y un Stiller que sabe cómo sacarle partido a cada elemento cómico", afirma Revista Noticias.
mientras somos jovenes.jpg
Dónde ver la película Mientras somos jóvenes, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mientras somos jóvenes se puede ver en Netflix, Movistar TV y Prime Video.
- Estados Unidos: la película While we’re young se puede alquilar en Apple TV y ver gratis en Kanopy.
- España: la película Mientras somos jóvenes se puede ver en Prime Video.
Netflix: de qué trata la película Mientras somos jóvenes
Mientras somos jóvenes es una película disponible en Netflix que centra su trama en el paso del tiempo y cómo las expectativas y las frustraciones afectan en la vida adulta.
Josh Srebnick (Ben Stiller), un veterano director de documentales, se encuentra en un bache creativo en su carrera mientras prepara su próxima película y en su mujer Cornelia Srebnick (Naomi Watts), pero comienzan a juntarse con una pareja muy chispeante y alegre, que termina trayéndoles aire renovado para su vida.
netflix-mientras-somos-jovenes.jpg
Jamie (Adam Driver) y Darby (Amanda Seyfried) son una joven pareja de espíritu libre que ayudará al documentalisata y a su esposa a liberarse de sus prejuicios. Gracias a ellos, comienzan a recuperar su juventud perdida.
Netflix: tráiler de la película Mientras somos jóvenes
Embed - Mientras Somos Jóvenes - Trailer Oficial
Reparto Mientras somos jóvenes, película de Netflix
- Ben Stiller como Josh Srebnick
- Naomi Watts como Cornelia Srebnick
- Adam Driver como Jamie
- Amanda Seyfried como Darby
- Chaerles Grodin como Leslie Breitbart
- Brady Corbet como Kent
- Maria Dizzia como Marina
netflix-mientras-somos-jovenes2.jpg