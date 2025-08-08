Hillbilly, una elegía rural tiene una duración de 1 hora 57 minutos y se encuentra entre las series y películas nominadas a los Premios Oscar de Netflix.
Netflix: de qué trata la película Hillbilly, una elegía rural
La película Hillbilly, una elegía rural centra su trama en un estudiante de Yale que recibe una llamada que lo hace volver a su pueblo natal en Ohio, donde reflexiona sobre tres generaciones de historia familias y sobre su futuro.
hillbilly una elegía rural
J.D. Vance (Gabriel Basso), un ex-marine del sur de Ohio y actual estudiante de derecho en Yale, está a punto de conseguir el trabajo de su vida cuando una crisis familiar le obliga a volver a la casa que ha intentado olvidar.
A su regreso, debe lidiar con las complejas dinámicas de su familia, incluyendo su inestable relación con su madre, Bev (Amy Adams), y su drogadicción. Alimentado por los recuerdos de su abuela Mamaw (Glenn Close), la mujer resistente y lista que lo crió, intenta llegar a abrazar la huella indeleble de su familia en su propio viaje personal.
hillbilly una elegía rural (2)
Hillbilly, una elegía rural es un drama de casi dos horas y en su historia expone diversos problemas familiares graves y la necesidad de superación en momentos difíciles.
La película es una búsqueda cuidadosa de una percepción durísima sobre la vida del norteamericano pobre, pero podría ser el relato de cualquier hombre o mujer del mundo que el sistema presiona, agrede y, al final, deja sin armas para avanzar hacia el futuro.
Netflix: tráiler de la película Hillbilly, una elegía rural
Embed - Hillbilly, una elegía rural: Una película de Ron Howard | Tráiler oficial | Netflix
Reparto de la película Hillbilly, una elegía rural
- Amy Adams como Beverly "Bev" Vance
- Glenn Close como Bonnie "Mamaw" Vance
- Gabriel Basso como J.D. Vance
- Haley Bennett como Lindsay Vance
- Freida Pinto como Usha Chilukuri
- Bo Hopkins como Papaw
- Owen Asztalos como Young J.D. Vance
hillbilly una elegía rural (1)
Dónde ver la película Hillbilly, una elegía rural, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Hillbilly, una elegía rural se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Hillbilly elegy se puede ver en Netflix.
- España: la película Hillbilly, una elegía rural se puede ver en Netflix.