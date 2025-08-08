Hillbilly Netfilx.jpg

Hillbilly, una elegía rural tiene una duración de 1 hora 57 minutos y se encuentra entre las series y películas nominadas a los Premios Oscar de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Hillbilly, una elegía rural

La película Hillbilly, una elegía rural centra su trama en un estudiante de Yale que recibe una llamada que lo hace volver a su pueblo natal en Ohio, donde reflexiona sobre tres generaciones de historia familias y sobre su futuro.

J.D. Vance (Gabriel Basso), un ex-marine del sur de Ohio y actual estudiante de derecho en Yale, está a punto de conseguir el trabajo de su vida cuando una crisis familiar le obliga a volver a la casa que ha intentado olvidar.

A su regreso, debe lidiar con las complejas dinámicas de su familia, incluyendo su inestable relación con su madre, Bev (Amy Adams), y su drogadicción. Alimentado por los recuerdos de su abuela Mamaw (Glenn Close), la mujer resistente y lista que lo crió, intenta llegar a abrazar la huella indeleble de su familia en su propio viaje personal.

Hillbilly, una elegía rural es un drama de casi dos horas y en su historia expone diversos problemas familiares graves y la necesidad de superación en momentos difíciles.

La película es una búsqueda cuidadosa de una percepción durísima sobre la vida del norteamericano pobre, pero podría ser el relato de cualquier hombre o mujer del mundo que el sistema presiona, agrede y, al final, deja sin armas para avanzar hacia el futuro.

Netflix: tráiler de la película Hillbilly, una elegía rural

Reparto de la película Hillbilly, una elegía rural

Amy Adams como Beverly "Bev" Vance

Glenn Close como Bonnie "Mamaw" Vance

Gabriel Basso como J.D. Vance

Haley Bennett como Lindsay Vance

Freida Pinto como Usha Chilukuri

Bo Hopkins como Papaw

Owen Asztalos como Young J.D. Vance

