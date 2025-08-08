Amy Adams protagoniza en Netflix la película Hillbilly

Amy Adams es, sin dudarlo, una de las actrices más codiciadas de Hollywood. Ella protagoniza un drama basado en hechos reales que ha logrado conmover a todos los suscriptores de Netflix que tuvieron la suerte de encontrarlo entre las series y películas del catálogo. Como si fuera poco, lo nominaron a 2 Premios Oscar y un Globo de Oro.

Se trata de una película dramática que explora temas sociales complejos. Su historia, disponible en Netflix, expone diversos problemas familiares graves y la necesidad de superación en momentos difíciles bajo una búsqueda de una percepción durísima sobre la vida del norteamericano pobre.

Estamos hablando de la película Hillbilly, una elegía rural, protagonizada por el director Ron Howard basada en el libro de J.D Vance, un bestseller que fue N° 1 del The New York Times. Amy Adams, Glenn Close y Gabriel Basso lideran el reparto de esta producción del 2020.

Hillbilly, una elegía rural tiene una duración de 1 hora 57 minutos y se encuentra entre las series y películas nominadas a los Premios Oscar de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Hillbilly, una elegía rural

La película Hillbilly, una elegía rural centra su trama en un estudiante de Yale que recibe una llamada que lo hace volver a su pueblo natal en Ohio, donde reflexiona sobre tres generaciones de historia familias y sobre su futuro.

J.D. Vance (Gabriel Basso), un ex-marine del sur de Ohio y actual estudiante de derecho en Yale, está a punto de conseguir el trabajo de su vida cuando una crisis familiar le obliga a volver a la casa que ha intentado olvidar.

A su regreso, debe lidiar con las complejas dinámicas de su familia, incluyendo su inestable relación con su madre, Bev (Amy Adams), y su drogadicción. Alimentado por los recuerdos de su abuela Mamaw (Glenn Close), la mujer resistente y lista que lo crió, intenta llegar a abrazar la huella indeleble de su familia en su propio viaje personal.

Hillbilly, una elegía rural es un drama de casi dos horas y en su historia expone diversos problemas familiares graves y la necesidad de superación en momentos difíciles.

La película es una búsqueda cuidadosa de una percepción durísima sobre la vida del norteamericano pobre, pero podría ser el relato de cualquier hombre o mujer del mundo que el sistema presiona, agrede y, al final, deja sin armas para avanzar hacia el futuro.

Netflix: tráiler de la película Hillbilly, una elegía rural

Reparto de la película Hillbilly, una elegía rural

  • Amy Adams como Beverly "Bev" Vance
  • Glenn Close como Bonnie "Mamaw" Vance
  • Gabriel Basso como J.D. Vance
  • Haley Bennett como Lindsay Vance
  • Freida Pinto como Usha Chilukuri
  • Bo Hopkins como Papaw
  • Owen Asztalos como Young J.D. Vance
Dónde ver la película Hillbilly, una elegía rural, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Hillbilly, una elegía rural se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Hillbilly elegy se puede ver en Netflix.
  • España: la película Hillbilly, una elegía rural se puede ver en Netflix.

