 Netflix arrasa con una película ganadora de un Globo de Oro

Netflix continúa atrapando a los suscriptores con un catálogo de series y películas de excelencia. Una película ha logrado posicionarse como uno de los mayores éxitos de la plataforma, con una historia basada en hechos reales, que recibió 6 nominaciones a los Premios Oscar, y se coronó con un Globo de Oro: El juicio de los 7 de Chicago.

Todo el mundo sabe que las producciones estadounidenses son top mundiales, y esto ocurre incluso en el catálogo de series y películas de Netflix, donde desbordan este tipo de ofertas. En esta ocasión no estamos hablando de una película más en la plataforma, sino de una de las más exitosas y ganadoras en lo que respecta a relatos dramáticos, y así lo respaldan los premios obtenidos hasta ahora.

el juicio de los 7 de chicago 2

La película trae al catálogo de series y películas de Netflix, se encuentra basada en hechos reales, y es que relata de una manera ideal lo que se vivió en uno de los acontecimientos más memorables de la historia de Estados Unidos. No hay que dejar pasar que encima cuenta con un elenco de los más destacados de la plataforma de streaming, con la presencia de Joseph Gordon-Levitt, Sacha Cohen, entre otros.

Pocas series y películas del catálogo de Netflix han sido tan premiadas como esta película, y es que este drama judicial recibió 6 nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo Mejor película y Mejor guion original. Además, esta producción estadounidense se coronó con un Globo de Oro, confirmando que su historia es un éxito sin precedente, como destacó la crítica especializada.

La película fue estrenada a nivel mundial en el 2020, y su incorporación al catálogo de series y películas de Netflix sirvió para que se destaque como uno de los mejores dramas de la plataforma de streaming.

Embed - El juicio de los 7 de Chicago | Tráiler oficial | Película de Netflix

Netflix: de qué trata la película El juicio de los 7 de Chicago

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película basada en hechos reales y con múltiples nominaciones a Premios Oscar, El juicio de los 7 de Chicago centra su historia en:

Si bien la película de Netflix no coronó con un Premio Oscar, si se destacó ganando un importante Globo de Oro.

el juicio de los 7 de chicago 1

Reparto de El juicio de los 7 de Chicago, película de Netflix

  • Sacha baron Cohen
  • Eddie Redmayne
  • Yahya Abdul-Mateen II
  • Jeremy Strong
  • Mark Rylance
  • Joseph Gordon-Levitt
  • Michael Keaton
  • Frank Langella

Dónde ver la película El juicio de los 7 de Chicago, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: El juicio de los 7 de Chicago se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: The Trial of the Chicago 7 se puede ver en Netflix.
  • España: El juicio de los 7 de Chicago se puede ver en Netflix.

