Mauricio Macri y Karina Milei sellaron una alianza electoral y aseguraron que "está en juego el futuro del país"

En Mendoza, el PRO se unió a Provincias Unidas, el frente opositor a Milei con gobernadores del interior.

Petri con Milei, Macri y Bullrich.jpg El ex presidente Mauricio Macri junto al actual Javier Milei, el mendocino Luis Petri y Patricia Bullrich.

En su publicación, Macri reconoció las fuertes tensiones internas que generó el acuerdo.

Macri alianza con LLA en Buenos Aires

“Otros no comparten esta posición”, admitió, en una clara alusión a los sectores del PRO que se oponen a la fusión con el oficialismo.

Por su parte, Karina Milei también confirmó la alianza, centrándola en la Ciudad de Buenos Aires, y destacó que se basa en el “compromiso innegociable” de sus representantes “en el Congreso a la hora de defender el plan económico y dar la batalla cultural”.

“Nada es más importante que defender el rumbo”, sentenció la secretaria General de la Presidencia.