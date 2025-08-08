Mauricio Macri y Karina Milei sellaron una alianza electoral y aseguraron que "está en juego el futuro del país"

El ex presidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, confirmó este jueves el acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LAA) tras una reunión con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y enmarcó la decisión en una responsabilidad histórica: “Lo que está en juego no es un partido ni un cargo, sino, de alguna manera, el futuro del país”.
