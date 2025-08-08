Inicio Política Mauricio Macri
Elecciones 2025

Mauricio Macri y Karina Milei sellaron una alianza electoral y aseguraron que "está en juego el futuro del país"

Al cierre de los frentes, el presidente del PRO Mauricio Macri confirmó el acuerdo con Karina Milei y Libertad Avanza para las elecciones del 26 de octubre

En CABA

En CABA, el PRO de Mauricio Macri selló una alianza con La Libertad Avanza.

El ex presidente y actual titular del PRO, Mauricio Macri, confirmó este jueves el acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LAA) tras una reunión con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y enmarcó la decisión en una responsabilidad histórica: “Lo que está en juego no es un partido ni un cargo, sino, de alguna manera, el futuro del país”.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Macri aseguró que la alianza busca “acompañar el cambio que está en marcha en todo el país”.

“Creemos que esta decisión de ir juntos en varias provincias refleja un reclamo de muchos: Unir fuerzas, priorizar en lo que estamos de acuerdo y seguir el rumbo que eligió la sociedad”, afirmó el ex mandatario.

En Mendoza, el PRO se unió a Provincias Unidas, el frente opositor a Milei con gobernadores del interior.

Petri con Milei, Macri y Bullrich.jpg
El ex presidente Mauricio Macri junto al actual Javier Milei, el mendocino Luis Petri y Patricia Bullrich.

En su publicación, Macri reconoció las fuertes tensiones internas que generó el acuerdo.

Macri alianza con LLA en Buenos Aires

“Otros no comparten esta posición”, admitió, en una clara alusión a los sectores del PRO que se oponen a la fusión con el oficialismo.

Por su parte, Karina Milei también confirmó la alianza, centrándola en la Ciudad de Buenos Aires, y destacó que se basa en el “compromiso innegociable” de sus representantes “en el Congreso a la hora de defender el plan económico y dar la batalla cultural”.

“Nada es más importante que defender el rumbo”, sentenció la secretaria General de la Presidencia.

